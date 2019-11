As Dez Mais

Quinta-feira, 14 de novembro de 2019.

Primeira:

Hoje é o “Dia Mundial do Diabetes”, doença autoimune que atinge 6,9% da população brasileira, estimada em 13 milhões de pessoas. Consulte um endocrinologista e previna-se.

Segunda:

Amanhã é feriado nacional: Dia da Proclamação da República. Nossa República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que marcou o fim da monarquia no Brasil. Deodoro foi nosso primeiro presidente.

Terceira:

Em Capitán Bado passaram fogo no trabalhador rural Pedro Porfírio Palácio. Dois homens chegaram de moto e o executaram a tiros de pistolas. Somente neste ano já executaram 200 pessoas na fronteira, a maioria ligada ao tráfico de drogas.

Quarta:

Conselheiro do TCE-MS, Flávio Kayatt, flagrado pela auditoria do Tribunal de Contas pagando despesas do seu apartamento com dinheiro público de quando era deputado estadual. Esse vai ter que “vomitar” o dinheiro que gastou indevidamente.

Quinta:

Comentário à boca pequena de que certo deputado queria ir para o MDB, mas ficou se fazendo de difícil. A roda rodou, o mundo virou e ele caiu em desgraça. Desta vez quis ir para o MDB, só que não “o” aceitaram.

Sexta:

Para aplacar a tristeza do “Zero” arrumaram um lugarzinho pra ele na nova CPI que certamente deve apurar “nada” sobre a Energisa. O “Chinês”, líder do G-10, mostra mais uma vez quem é que manda no pedaço.

Sétima:

Fronteira da Bolívia com Corumbá foi reaberta. Em 21 dias que ela permaneceu fechada devido a distúrbios políticos, o comércio corumbaense perdeu R$ 300 mil reais por dia. A ordem agora é recuperar o faturamento perdido.

Oitava:

O Governo do Estado está pronto para estimular o consumo do etanol. O Procon/MS promete fiscalizar duro os preços nas bombas. A ordem é lascar pesadas multas naqueles que não se adequarem aos menores preços.

Nona:

A nova gasolina 5% mais cara só passará a valer a partir de março do ano que vem. Não existe motivo para alterar os preços nas bombas. O Procon/MS também está de olho nessa turminha que tenta extrair o máximo do mínimo.

Décima:

Em Bela Vista um homem de 53 anos estuprou uma velhinha de 90 anos. O resultado da bagaça foi o seguinte: O estuprador – vulgo Nambú – morreu atropelado quando pedalava sua bicicleta e retalhado a golpes de facão. Na fronteira a conversa é curta e o papo é reto.

CHICOTADA DO DIA!

Professora insensível de Aquidauana impediu aluno de 9 anos de ir ao banheiro. O menino – que segundo o pai é muito tímido – segurou o quanto pode, mas acabou fazendo cocô nas calças. Com todo respeito que sempre tivemos aos professores: Me desculpem, mas essa merece a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES:

Minha amiga Carminda Palácio; Lidi Ribeiro: Assessora do dep. Evander Vendramini; Conselheiro do TCE-MS, Jerson Domingos; Beto Pereira: deputado federal; a bela Rosineia Klaine e Edna “Nina Costa” de Souza: da FM-101.9.

MEUS AMIGOS:

Dr. Paulo Yonamine: homenageado pela Fecomércio; Thaís da ALS Transportes; Junior Avesani: da Bamboa; Dr. Anderson Guimarães e taxistas da Aerocoop; Cristina Navarro; Vereadora Dharleng Campos; Coalhada: Líder Comunitário e Wellington: do Detran.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

