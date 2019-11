As Dez Mais

Quarta-feira, 13 de novembro de 2019.

Primeira:

Pecuaristas que foram protestar na Assembléia deram com a cara na porta. O plenário está cheio, as galerias superiores estão vazias, mas só podem ser ocupadas com a ordem do presidente. A chiadeira é geral. A sessão que vai votar o aumento do Fundersul já começou.

Segunda:

A estratégia de lotar o local com pecuaristas amigos e favoráveis ao aumento deu certo e minguou o protesto da parte contraria. Agora é esperar para ver o que vai acontecer.

Terceira:

Pelos corredores da Assembléia dizem que todo mundo já sabe qual foi o deputado denunciado pelo jornalista Antonio João, mas ninguém tem coragem de falar o nome dele que surrou a esposa e a sogra e não deu em nada.

Quarta:

Comentário político de hoje é que certa esposa pediu a separação junto com a bagatela de R$ 35 milhões. O pedido teria chegado na base do “ou vai ou racha”. Se não receber a grana ela promete denunciar aonde o marido tem dinheiro escondido.

Quinta:

A maravilhosa 14 de julho totalmente renovada pela administração do prefeito Marquinhos Trad está recebendo os retoques finais. Agora é limpeza e instalação da internet. A inauguração será no dia 29.

Sexta:

ACCR MSVia não quer fazer as obras, mas também não quer largar o osso. Ela quer continuar cobrando pedágios e diluir a redução de tarifas em 25 anos. Isso é abusar da paciência do povo.

Sétima:

A Meméia do Zedu há dois dias não aparece para trabalhar em período integral. Ontem foi dia do “Diretor” e dos 80 funcionários de lá apenas “três” cumprimentaram a Carla Rezende pelo dia. Isso é o desprestígio dessas que acabaram com a melhor creche do Estado.

Oitava:

Na Bolívia o balaio de gato continua. A senadora Jeanine Áñez se declarou presidente do país numa sessão legislativa sem quórum. A fronteira com Mato Grosso do Sul continua fechada.

Nona:

Rejeitada a proposta do Bolsonaro que acabava com a obrigação de empresas em publicar balanços na imprensa escrita. Soraya Tronicke tomou uma lavada de 13 a 5. Uma goleada que mais pareceu um jogo de basquete.

Décima:

Ministério Público Federal e Polícia Federal interessadas nas maracutaias feitas na gestão da atual Secretária de Educação estadual no Pronatec estadual. A coisa continua fervendo. Quem viu me contou que “isso vai dar choro e ranger de dentes”.

CHICOTADA DO DIA!

Além do Pronatec estadual que virou uma “ação entre amigos” o Bolso Família também beneficiou pessoas que nem precisavam do benefício. A Polícia Federal está hoje correndo atrás desse pessoal safado acostumado a fraudar verbas federais. Para essa turma de gatunos vai a nossa tripla chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

Nossa querida jornalista Elusa Prado; Minha amiga Maura Dódero; Elza Martin; Dr. Manoel Cerqueira e Flávio Shinzato.

MEUS AMIGOS!

Dr. Luiz Carlos Saldanha; Edil de Albuquerque; Rosa Miyasato: de Bandeirantes; Júlio Martins: Chapadão do Sul; Roberto Razuk: Dourados; Gandi Jamil Georges.

