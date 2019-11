As Dez Mais

Terça-feira, 12 de novembro de 2019.

Primeira:

Em Várzea Grande-MT, um cão fugiu do quintal de uma casa e invadiu a casa da vizinha, de onde em certas horas do dia exalava um terrível mau-cheiro. O cão acabou desenterrando o vizinho de 58 anos, que estava desaparecido há 6 dias, e que havia sido morto pela própria esposa.

Segunda:

Comissão de Constituição e Justiça em Brasília já sinalizou o desinteresse em votar por Emenda Constitucional que cria e legaliza a prisão em segunda instância. Existem pelo menos 116 deputados federais com a corda no pescoço.

Terceira:

Fazendeiros pressionando governo e deputados do MS contra aumento do Fundersul, sem perceber que isso poderá ser, em curto prazo um autêntico “tiro no pé”. Nosso Estado está para ser declarado como pecuária livre da febre aftosa sem vacinação.

Quarta:

Belo encontro nesta manhã no Programa ‘Boca do Povo’ na FM-101.9 entre o secretário de Finanças da Prefeitura, Dr. Pedro Pedrossian Neto, com o vereador Junior Longo. Bate-papo no mais puro improviso, esclarecedor e agradável.

Quinta:

Pedrinho Pedrossian Neto está otimista quanto ao REFIS Natalino. Ontem mais de mil pessoas procuraram a Central de Atendimento na Arthur Jorge para renegociar suas dívidas.

Sexta:

Evo Morales que estava com o pé no estribo para ir morar na Argentina, acabou indo morar no México. Todos apostavam que Morales iria morar em Cuba. Ainda bem que o aprendiz de ditador boliviano evitou que seu País virasse uma Venezuela.

Sétima:

Jair Bolsonaro vai montar seu próprio partido político. Reunião hoje no Palácio do Planalto às 16 horas (horário de Brasília). Ao menos 27 dos 53 deputados do PSL vão migrar para a nova legenda. No senado somente Flávio Bolsonaro confirmou a mudança. O novo partido poderá se chamar Aliança Pelo Brasil.

Oitava:

O nome do novo partido de Bolsonaro lembra muito a ARENA – Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava sustentação política ao golpe militar de 64. Lembrar daquilo dá arrepios.

Nona:

Hoje tem entrevista de Bolsonaro às 21 horas do MS na Rede Record. A entrevista está programada para 25 minutos. A expectativa é de bater o recorde de audiência da Rede Globo.

Décima:

No mais legítimo “esqueceram de mim”, na inauguração do Centro Oncológico da Santa Casa de Campo Grande, fizeram belos discursos, mas esqueceram de mencionar o trabalho do engenheiro Jairo Ribeiro, que por 11 meses dirigiu a reforma do local. Foi um esquecimento lamentável.

CHICOTADA DO DIA!

O seguro DPVAT abriu o bico. Era de baixa eficiência e dava mais trabalho que dinheiro. Sustentava uma “gang” de advogados e estava mergulhado em ações judiciais. Era uma enganação que tirava o dinheiro do povo. Para o DPVAT e seus idealizadores a nossa “tripla” chicotada!.

Comentários