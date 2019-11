As Dez Mais

Segunda-feira, 11 de novembro de 2019.

Primeiro:

Megasena de sábado acumulou de novo. Próximo sorteio: quarta-feira – dia 13 – prêmio de R$ 6,5 milhões. Apostas a partir de agora a R$ 4,50. Dezenas de sábado: 06 – 27 – 38 – 42 – 45 – 57. Prêmio da Megasena da Virada: R$ 300 milhões.

Segunda:

Começou hoje o Refis do Natal na Prefeitura de Campo Grande. Termina dia 5 de dezembro. Última chance para você ficar em dia com a nossa prefeitura. Descontos de 90% nos juros e multas. Corra e aproveite.

Terceira:

Ventos da Operação Omertá coitaram hoje o Parque dos Poderes. Gaeco e Garras preparando nova fase da operação. Delegados implicados com Jamil Name na alça de mira.

Quarta:

A Omertá continua investigando denúncia de que um certo delegado da Polícia Civil havia recebido R$ 100 mil reais para “desinvestigar” execuções da Milícia do Monte Líbano ocorridas na Capital.

Quinta:

Diosul de hoje publicando a exoneração do delegado Pedro Espíndola de Camargo que ocupava cargo de Diretor do Departamento de Polícia Especializada. A portaria foi assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil Dr. Marcelo Vargas.

Sexta:

Outra mudança ocorrida hoje na Polícia Civil: O delegado Carlos Delano, titular da Delegacia Especializada de Homicídios que havia sido removido para a Corregedoria da Polícia Civil em abril, volta a ser titular da Homicídios.

Sétima:

Na dança das cadeiras na Polícia Civil, o delegado Márcio Shiro Obara que havia sido removido para o 3º DP de Campo Grande, foi enviado agora para a Delegacia Regional de Ponta Porã.

Oitava:

Ministério Público Federal se interessou pela matéria publicada na página 3 da revista Boca do Povo desta semana denunciando o mau uso da verba do Pronatec estadual e irá investigar as denúncias. Pode ser o começo da descoberta de algo muito grande. Estamos de olho.

Nona:

O Parque dos Poderes amanheceu com polícia guardando a entrada e a saída do local. A Governadoria está isolada. Comenta-se que fazendeiros devem protestar hoje contra o aumento da taxa do Fundersul.

Décima:

Bope trocou tiros com assaltantes da chamada “gang do chapéu”. Dois meliantes morreram. No carro deles encontradas armas de grosso calibre, inclusive uma submetralhadora israelense Uzzi.

CHICOTADA DO DIA!

Meteram o pé no rabo do índio cocaleiro Evo Morales da Bolívia que queria um quarto mandato. Fraudou as eleições; o povo se revoltou e o país parou. Dizem que ele foi morar na Argentina que é o depósito desses lixos. Dizem que Hitler fugiu ao final da II Guerra para a Argentina. Carrascos alemães se esconderam por lá. Por receber ditadores e traidores vai aqui a nossa “tripla” chicotada no lombo dos Hermanos.

