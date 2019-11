As Dez Mais

Quarta-feira, 6 de novembro de 2019.

Primeira:

Faleceu ontem, aos 101 anos de idade, nosso querido Arany da Conceição Moraes. Era considerado “O maior dos comercialinos”. À família enlutada as nossas condolências.

Segunda:

Hoje é quarta-feira, dia da novena “Desatadora de Nós” do Santuário do Bom Jesus, na Rua Ângelo Cerenza, no Guanandi. O Pe. Zé Maria convida a todos para mais esse ato de fé. Compareçam.

Terceira:

Em Porto Murtinho os anteparos colocados para impedir que o rio avance sobre a cidade estão se desmoronando. Mais de 50 metros de concreto já foram levados. Com a palavra o Governo do Estado.

Quarta:

O deputado Capitão Contar ganhou novo apelido entre os colegas de Parlamento: Recruta Zero. Não me perguntem “porque”.

Quinta:

Saiu a CPI da Energisa, mas o “recruta-zero” ficou de fora. Ele tomou o chamado ‘drible da vaca’. Dizem que o “Zero” tem muita coisa que precisa aprender.

Sexta:

O prefeito Marquinhos Trad ganhou aplausos com a iniciativa de reativar a velha Rodoviária que a quase dez anos foi relegada a um segundo plano. Parabéns!.

Sétima:

Defesa de Jamilzinho Name quer trazê-lo de volta da Penitenciária Federal de Mossoró para onde foi transferido ontem. Por outro lado a força-tarefa abriu investigação sobre mais 10 crimes, entre eles o até agora insolúvel “crime do motel”.

Oitava:

Uma força-tarefa do Ministério Público deverá investigar a nomeação de parentes nos escalões da Secretaria de Educação. Quem achou que “podia” que coloque as barbas de molho.

Nona:

O deputado Londres Machado tem sido o “guru” dos demais na nossa Assembléia. Comenta-se que quanto as coisas “engastalham” ele aparece, risca o pavio da bomba e sai fora.

Décima:

O câncer bucal já matou neste ano no Brasil 6.296 pessoas. A doença aparece como o 5º tipo de câncer com maior incidência em nosso País. Ano passado foram 21 casos contra 210 detectados neste ano. Previna-se.

CHICOTADA DO DIA!

Circulam rumores que a tenente-coronel da PM Itamara Romeiro Nogueira, que matou a tiros seu marido Valdeni Lopes Nogueira no dia 12 de julho de 2016, será inocentada hoje. Não se sabe de onde surgiu essa informação, mas não é de se duvidar. Já na Secretaria de Educação do Estado comenta-se que uma empresa de Manaus já sabe do resultado da licitação que irá participar mesmo antes de publicado o edital. Essas decisões adiantadas merecem nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dr. Fernando José Pinazo: Secretaria de Fazenda; Leandro Caramalac; João Alves Calixto; Dra. Laura Anache; Des. Jesus de Oliveira Sobrinho; Eunice Nascimento; Ulyses Cosenza e Tácio Farah.

MEUS AMIGOS!

Joana Claro: do Midiamax; Marilu Guimarães; Rafael da Gmad; Marcão: da Concresul; Paulo Raff; Comandante de Linha Aérea Marcos Cerdeira; João Carlos: de Brasília; João Melo; Dr. Pedro Pedrossian Neto; Pe. Valdeci: do Cotolengo; Jor. Vinicius Esquinelo: jornalista do Topmídia.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários