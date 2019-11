As Dez Mais

Segunda-feira, 04 de novembro de 2019.

Primeira:

Hoje corre o sorteio da mega-sena que não foi feito sábado devido ao feriado de Finados. Prêmio está acumulado em R$ 40 milhões. Faça sua aposta e boa sorte.

Segunda:

Final de semana agitado no Paraguai. No presídio de Tacumbu mataram a facadas o primo da temida Família dos Rotela: Luiz Antônio Ortiz. Ele foi esfaqueado à traição por Arnaldo Andrés Gimenez, de 27 anos.

Terceira:

Os Rotela se transformaram numa família temida em toda a fronteira. Luiz Antônio Ortiz, assassinado no sábado, primo de Armando Javier Rotela Ajala, ganharia liberdade no próximo dia 10.

Quarta:

A CCR MSVia luta na justiça para manter os mesmos preços absurdos do pedágio. A Agência Reguladora decidiu em reduzir as tarifas. Em Jaraguari o preço de R$ 6,10 já deveria ter caído para R$ 2,70. No papel é isso. Na prática, até agora, os preços continuam mantidos.

Quinta:

Juízes estão bravos com a redução das suas férias de 60 para 30 dias. Em defesa dos próprios interesses querem que as férias dos deputados também sejam reduzidas à metade. É cada um no seu quadrado. Problema de juiz é com o Judiciário.

Sexta:

Final de semana com o futebol “terrão” nas vilas e bairros da Capital. A atração é o prefeito Marquinhos Trad – que é bom de bola – desta vez cantando “caneta azul” em cada gol marcado. Parabéns!.

Sétima:

Colega Sérgio Cruz ainda na UTI da Beneficência Portuguesa. A complicada operação foi um sucesso, mas Sérgio está precisando ganhar massa muscular para voltar a andar. Todos torcendo pela sua breve recuperação.

Oitava:

Todo mundo de olho no DIOSUL aguardando a publicação do nome do novo diretor-geral do Hospital Regional. Márcio Eduardo de Souza Pereira foi exonerado. O secretário de Saúde Geraldo Resende já tem definido o novo nome. Falta apenas publicá-lo.

Nona:

O Tribunal de Contas da União condenou o deputado federal Dagoberto Nogueira, do PDT, a devolver em 15 dias, aos cofres da União, a quantia de R$ 4 milhões de reais. A irregularidade é do tempo que Dagoberto foi Secretário de Segurança, na década de 90.

Décima:

Negado o pedido de liberdade ao delegado ao delegado Eder de Oliveira Moraes, acusado pelo sumiço de 101 quilos de cocaína que estava sob sua guarda na delegacia de Aquidauana. A carga estava avaliada em R$ 2 milhões.

CHICOTADA DO DIA!

Deputado Zé Teixeira esnucou o deputado Capitão Contar por uma frase postada nas redes sociais, onde o capitão dizia que “Ele não fazia o que os outros fazem”. Contar engoliu a língua, balbuciou palavras e desabou em Plenário. Como dizia minha Tia Laura: “Quem muito fala dá bom-dia a cavalo”. Para a insensibilidade desse parlamentar-recruta, a nossa tripla chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dra. Kemi Bomor Maro; André Zahran; Dr. Wagner Bertoli; Ronaldo Biscaya; nossa querida Terezinha Samways; ex-deputado Cícero de Souza; Dra. Walesca Cassundé.

MEUS AMIGOS!

Drayton, Malta e Fumaça; Rui de Oliveira Luiz: em Rochedo; Estanislau Ciasca: que fará dia 28 um magnifico leilão da raça Crioulo, na Estância Orsi; Guga Mancini: anfitrião do Papai Noel que chega dia 18 de dezembro; minha amiga Noeli; Rosa Pedrossian; Amarildo do Restaurante Ki-Delícia: a melhor feijoada da Capital; D. Damiana da Conveniência Empório Parque, na Chacara dos Poderes; Flamenguista Dr. Djalma; meu primo Sérgio da Funasa – O PC; D. Rosa Miyasato: de Bandeirantes.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

