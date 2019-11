As Dez Mais

Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019.

Primeira:

Hoje é o chamado “Dia dos Homens” ou o dia de “Todos os Santos”. Faltam 51 dias pro Natal. Novembro começa com muito calor e aumentos que elevam as temperaturas sobre o Brasil que ninguém quer.

Segunda:

Caixa Econômica Federal autorizada a aumentar o preço das apostas da Mega-Sena: dos atuais R$ 3,50 para 4,50. Quando o novo preço vai ser cobrado, até agora ninguém disse.

Terceira:

Onde o Governo do Estado vai “enfiar” mais de 600 guardas patrimoniais com a terceirização da vigilância eletrônica nas escolas estaduais que a D. Maria Cecília pretende?…

Terceira:

A SEIVAM de Manaus-AM, já conta como “certa” a sua vinda para Mato Grosso do Sul. O edital que ela “acha” que vai ganhar ainda nem saiu do forno. Ou a empresa tem bola de cristal ou deve ter uma “santa protetora” muito forte…

Quarta:

Aprovada na Câmara Municipal de Campo Grande uma CPI DA ENERGIA. Na prática isso não irá resolver coisa “neca de catibiriba”, mas já é um começo.

Quinta:

Ontem foi o dia do Halloween. Muita gente saiu fantasiada de “Conta da Energisa” espalhando medo em todo mundo.

Sexta:

Dia 2 de Novembro é “Finados”. Velas e flores com preços pela hora da morte. Desculpem o trocadilho.

Sétima:

Feriadão com mais fiscais ambientais nos nossos rios que pescadores e peixes. É o início do chamado “defeso” que vai deixar muita gente “in-defeso” diante das multas que devem acontecer.

Oitava:

A mamãe onça D. Cláudia, diante das ameaças que sua filha vinha sofrendo dentro e fora da sala de aulas, invadiu a Escola Estadual Rui Barbosa e surrou a perseguidora da sua filha. Mãe é assim mesmo. Em defesa dos filhos ela já chega dando “voadora” e tá acabado.

Nona:

O experimentado deputado Zé Teixeira colocou o novato e inexperiente parlamentar Capitão Contar no canto de “corner” do ringue do Plenário da Assembleia. Contar disse que “só ele faz o que ninguém faz”. Zé queimou o pé e botou o capitão pra beijar a lona.

Décima:

Quem protestou pela ferocidade da defesa dos demais deputados diante da postagem idiota do capitão foi a Cleópatra que estava na plateia. Finalmente um bom momento do mais puro debate no plenário da nossa Casa de Leis.

CHICOTADA DO DIA!

A PRF prendeu em Bastaguassu um caminhoneiro que estava dirigindo uma Volvo/FH-520, há mais de 24 horas. O flagrante foi feito analisando o tacógrafo da carreta. A cada 6 horas dirigidas o caminhoneiro deve descansar pelo menos ‘meia hora’; A cada 24 horas trabalhada é obrigatório 11 horas de descanso, ou 8 horas ininterruptas. Acidentes acontecem com esses exageros. Para esses que não respeitam as leis, a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES

Thiago Penna da MV Agência; Dr. Periperis Rodrigues do Prado – nosso querido Dr. Peri: advogado e radialista; Paulo Cavalheiro: radialista; Marilda Trefzger: Professora; Dr. Antônio Lacerda Alves; Maria Aparecida Paim Lima; Andrea Torres; José Cândido de Paula Neto: Pecuarista.

Meus amigos:

D. Damiana Almeida, mãe do amigo Natalício da SEMADUR; Edcarlos e Jota Menon: radialistas; Dr. Anderson Guimarães; Cleyton Franco da Funsat e Sgt. Ronaldo; Julio Cesar Medina: Mercado Dona Lurdes (Jd. Imá); Jorge de Piraputangas; Dr. Esacheu Nascimento: presidente da Santa Casa; nossa querida Lidiane Ribeiro; Paulinho Catanante: do Ibrape; Marcão: da Concresul; Thales Martins: Corretor de Imóveis.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

