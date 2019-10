As Dez Mais

Quinta-feira, 31 de outubro de 2019.

Primeira:

Fim de mês. Faltam 55 dias para o Natal. Hoje é o Dia do Saci. Em todo o mundo é festejado o Helloween. Pra você que não acredita em bruxas, posso lhe garantir uma coisa: “Elas existem!”.

Segunda:

Megasena de ontem não teve acertadores. Sorteio de sábado será de R$ 40 milhões. Ontem 57 apostadores acertaram a quina e vão levar R$ 49.4414 reais. Dezenas sorteadas: 17 – 34 – 46 – 49 – 50 e 57.

Terceira:

Em Manaus uma troca de tiros entre policiais e traficantes deixou um saldo de 17 bandidos mortos no “Beco do JB”. Foi “bala” pra todo lado. 17 armas de grosso calibre foram apreendidas.

Quarta:

Governo do Estado vai aumentar o imposto sobre a gasolina em 5% e reduzir a alíquota do álcool para forçar a venda do produto nos postos. MS é o maior produtor de etanol, mas o menor consumidor desse combustível.

Quinta:

Falando no “pacote” enviado pelo Estado à Assembléia, outra fonte energética que vai ser revista é o óleo diesel. Apesar de custar 12% mais barato em impostos, o litro está sendo vendido no mesmo preço da gasolina…

Sexta:

A Rede Globo tropeçou na notícia. Pretendiam “enfiar” no pacote da morte de Marielle Franco a figura do Presidente da República Jair Bolsonaro, mas se deram mal. Estão remendando o que disseram, mas o povo não aceita. Estão num beco sem saída.

Sétima:

Deputado Gerson Claro visitou hoje o programa “Boca do Povo” na FM-101.9 e deu um show de comunicação, entrosamento e entrevista. Se você quiser saber mais, acione esse endereço eletrônico: viamorena.com.

Oitava:

Pesquisa encomendada pelo site campograndenews e realizada entre os dias 23 a 27 deste mês, mostrou que a aprovação da administração do prefeito Marquinhos Trad está em 72,8%.

Nona:

Deputado Marçal Filho viajou para Dourados nesta manhã. Está feliz com a aprovação do seu projeto que visa homenagear os radialistas de todo Mato Grosso do Sul. A bela festa acontecerá na Assembléia Legislativa.

Décima:

Vão reativar o porto de Ladário que estava desativado há 20 anos. Sua concessão deverá ser autorizada ainda nesta semana.

CHICOTADA DO DIA!

Pais do ZEDU estão cansados de esperar que a educação de seus filhos melhore. O CEI ZEDU perdeu o rumo devido à má administração. A ex-prefeita de Terenos, pendurada no cargo como diretora da Creche conseguiu escangalhar com uma referência educacional de vários anos. Para o ensino decadente e para a dupla de “meméias “Carla e Márcia” a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Juliano Vaca: Administrativo do Crea-MS; Euza Viero Rezek; Nelson Oshiro; Gisele Paquer e o pecuarista Nelson Cintra.

MEUS AMIGOS!

Sras: Neila Castro da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital Alfredo Abrão; Maria Olga Mandetta: da Casa da Amizade; Sr. Barros da Seleta; Meire secretária do amigo engenheiro Carlos Clementino da Engepar; Marina: competente assessora do deputado Marçal Filho; Casal Beth e Luciano da Metallu; Prof. Riverton: Superintendente da Semed; Alexandra do Consórcio Embracon; Luciano: assessor do amigo radialista João Bosco de Medeiros.

