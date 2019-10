As Dez Mais

Terça-feira, 29 de outubro de 2019.

Primeira:

Transferido nesta madrugada em vôo comercial para o Presídio Federal de Mossoró-RN, o empresário Jamilzinho Name Filho. Estava algemado nos punhos e pernas, e viajou entre policiais federais fortemente armados. A remoção estava sendo aguardara há vários dias.

Segunda:

O empresário Jamil Name, também recolhido no PFCG, juntamente com outros dois policiais civis, estão aguardando remoção para Mossoró-RN a qualquer instante. A remoção será feita num jato-viatura da Polícia Federal.

Terceira:

O famoso advogado Márcio Pollet, de S. Paulo estuda as acusações contra Jamil Name e Jamilzinho Name para ver se irá ou não assumir a defesa dos presos. Enquanto isso, a única certeza que existe é a remoção dos acusados para o temido Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Quarta:

Dia 28 de novembro às 19hs, na Estância Orsi, em Campo Grande, Leilão da famosa “Cabanha da Furna” do criador Estanislau Ciasca. Serão ofertadas éguas de cria paridas e prenhas, potras domadas e em ponto de doma e potros sobre ano. Lotes em 24 parcelas. “Cabanha da Furna”: 20 anos em seleção de cavalo crioulo.

Quinta:

Sepultado ontem o corpo do Dr. Abílio de Barros. Faleceu aos 90 anos. Era corumbaense. Foi advogado, escritor e pecuarista, conselheiro efetivo do Sindicato Rural e ex-governador do Rotary Clube.

Sexta:

Pais de alunos do CEI Zedu estão preparando um “panelaço” defronte a Governadoria para protestar pela queda da qualidade de ensino na única creche do Estado. Acusam a coordenadora Márcia e a diretora Carla de tratamento covarde, desigual, preconceituoso e relapso com as professoras, alunos e pais de alunos.

Sétima:

Levantamento do exame de proficiência que está sendo feito por técnicos poderá desmentir os números da Educação ministrada pelo Estado. Comenta-se que a secretária Maria Cecília teria dado o famoso e nada ético “jeitinho brasileiro” para enganar e fazer da desastrosa gestão dela algo deglutível perante a educação do estado. Isso é matéria para a revista Boca do Povo da semana.

Oitava:

O Governador Azambuja já mandou o recado para os “tucanos” que estão esvoaçantes sobre a possibilidade do partido lançar candidato a prefeito de Campo Grande. Azambuja teria usado a força da sua incrível e quase mágica “caneta azul” para fazer valer sua palavra aos companheiros. Essa “azul caneta” tem a força de mil megatons.

Nona:

Segundo o advogado Gilson Cavalcanti, que publica artigos semanais em Boca do Povo “O IBGE pode ter errado nas contas e Campo Grande pode estar com 1 milhão e 300 mil habitantes”. O Instituto continua afirmando que nossa Capital tem menos de 900 mil habitantes.

Décima:

A internet – segundo previsões que estão nascendo no Vale do Silício – deverá mudar radicalmente dentro de pouco tempo. O que está sendo acionado gratuitamente poderá ser pago como se estivéssemos diante de uma gigantesca operadora de telefonia. A internet tal como é hoje pode estar nos seus últimos dias.

CHICOTADA DO DIA!

Covardia a surra que o cabo da Polícia Militar aplicou num menor de 13 anos. Machucado, ele foi trazido e internado na Santa Casa com o único rim comprometido devido às pancadas recebidas. Isso pode custar, além de um processo de agressão e até o fim da carreira daquele policial de Coxim. Pela agressividade e despreparo esse cabo leva hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Thayse Bittner; Anézio Napi Jr; Soledad Nahas; Zacarias Bacha; a bela Michele Straliotto; Ariene Murad; Zilfa Adreskowisck.

MEUS AMIGOS!.

Cândido Toniti; de S. Paulo; Lucas Toniti: funcionário da PM de Jaraguari; Eduardo Ravagnani: Sotef; Suélen: Governo do Estado; Valderi Debona: em Humaitá; Darlan Briato; Dep. Zé Teixeira; D. Beth da Metallu; Ana Burile: do Rotary; Dra. Viviane Orro; Ico Vitório: Jornalista; Ver. Enfermeira Cida e Família; Pessoal do Bar do Pela; Dr. Odilon de Oliveira; Dimas Braga: colunista social.

