As Dez Mais

Terça-feira, 22 de outubro de 2019.

Primeira:

Dia de vitória no Miss Cuiabá. A belíssima campo-grandense Gabriela Souza Guimarães, acadêmica de Direito em Cuiabá-MT, venceu ontem o título de Missa Cuiabá e de quebra ainda levou o título Miss Popularidade.

Segunda:

Gabriela – a nova MISS CUIABÁ – foi a capa do ano da revista Boca do Povo. Teve 2.500 curtidas na página dela no Instagran. Na fanpage da Boca do Povo teve mais de 28.276 mil visualizações e mais de 2 mil envolvimentos entre comentários, curtidas e compartilhamentos.

Terceira:

Zeca do PT pendurou as chuteiras no partido por motivo de saúde. Mas ele continua sendo a voz da oposição no MS. Há quem diga que Zeca será candidato a prefeitura de Campo Grande.

Quarta:

A Vereadora Dharleng Campos está viabilizando uma Central de Projetos para fortalecer os artistas sul-mato-grossenses junto aos órgãos oficiais. Parabéns!.

Quinta:

Sem qualquer justificativa a Petrobrás encareceu mais o botijão de gás de cozinha em 5,3% a partir de hoje, e o GLP empresarial foi reajustado em 3,2%. O gás de cozinha vai custar entre R$ 75,24 e 100 reais. Em Campo Grande estará custando R$ 89,51. Essa Petrobrás não tem jeito.

Sexta:

Na Bolívia o índio cocaleiro Evo Morales está passando apertado para se reeleger pela quarta vez. Já tentou de tudo para passar a perna no seu adversário, mas o povo boliviano está de “saco cheio” do Evo e quer gente nova no poder. Vai haver segundo turno.

Sétima:

No Chapadão do Sul descobriram um professor que usava e abusava de atestados médicos e que trabalhava também nos municípios de Aporé (GO) e Paranaíba. Enquadrado por lesão ao erário, acumulação indevida de cargos e improbidade, ele foi condenado a devolver R$ 39,5 mil reais por enriquecimento ilícito.

Oitava:

CNJ passando pente-fino em 35 gabinetes do TJMS. Presidência e vice-presidência também investigadas. O juiz Aldo Ferreira da Silva Jr., da Vara de Sucessões e Família, acusado de vender sentença, segue afastado. MS tem um déficit de quase 50 juízes.

Nona:

O ex-vereador e ex-diretor da Sanesul Flávio César Mendes de Oliveira vai passar a ser o homem-forte do Governo do Estado. Eduardo Riedel vai traçar planos administrativos para o próximo ano e atualmente é secretário-adjunto de Riedel.

Décima:

Falando em Eduardo Riedel: ele deverá ser o nome forte do PSDB para disputar o Governo do Estado em 2022. Tem angariado simpatias de todos os lados e reconhecido pela sua competência e qualidade como bom estrategista administrativo. É um “az” na manga do colete do Governador Azambuja.

CHICOTADA DO DIA!

Policial Militar e uma mulher montaram uma “milícia” em Dourados que vendia “segurança” aos proprietários de sítios e fazendas. Garantir que as terras das vítimas não seriam invadidas por índios. Faturaram com esse “kaô” mais de R$ 100 mil reais. Mais de 30 propriedades estão ameaçadas. Os índios estão bravos e querem até incendiar viaturas. O “negócio” dos espertalhões durou pouco e eles acabaram presos e autuados em flagrante. Pela sacanagem que fizeram merecem hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

A bela Tânia Takagi; O sortudo do Zeca Chinaglia; Dr. Pierri Adri: jornalista e dono da revista Destaque; Nosso querido Flávia Kayatt: Conselheiro do TCE-MS; Vereador Octávio Trad.

MEUS AMIGOS:

João Dudas: Art-frio Refrigeração; Celso Pileggi; Profa. Juliana e seus aluninhos; Pe. Édson: Cotolengo; Paulo Pedra; João Resende pai e filho que entregam hoje os novos ônibus do Consórcio Guaicurus para o transporte coletivo de Campo Grande. Pessoal da Furna dos Dionízios.

