As Dez Mais

Segunda-feira, 21 de outubro de 2019.

Primeira:

Semana começa sem o grande violeiro Ivo de Souza. Partiu sábado aos 76 anos de idade. Amado pelo povo sem nunca ter sido valorizado pela Fundação de Cultura. Isso é muito triste.

Segunda:

Ivo estava com sua Pax atrasada e tiveram que fazer coleta no seu velório para quitar a dívida e pagar a despesa. Para um artista que deu tantas alegrias e exaltou tanto a nossa cultura, isso foi uma vergonha.

Terceira:

Ivo é mais um na lista dos artistas desprestigiados deste Mato Grosso do Sul. Helena Meireles, descoberta pela revista “Rolling Stones” teve seu caixão levado no bagageiro de uma Belina velha.

Quarta:

A vereadora Dharleng Campos vai se empenhar para criar uma Central de Projetos para atender “de graça” a classe artística sul-mato-grossense, afim de acabar com essas disparidades que alijam a classe artística das exigências burocráticas dos órgãos públicos.

Quinta:

E pra finalizar o assunto: Ivo de Souza morreu na véspera do seu aniversário e sem ter gravado seu CD que era sua grande realização pessoal.

Sexta:

A Fundação de Cultura deveria publicar “quanto” vai pagar para a dupla Zezé de Camargo & Luciano cantar no 15º Festival Internacional da Canção em Corumbá. Isso é Transparência!

Sétima:

Coordenadora que aprovada em concurso deixou de fazer o probatório e foi direto para creche estadual ser Coordenadora sem estar habilitada caiu na peneira fina do MP. Dizem que perdeu o cargo e vai ter que devolver o dinheiro que recebia sem estar trabalhando. Estamos de olho.

Oitava:

Usuários de coletivos do Buriti estão reclamando ao Consórcio Guaicurús que o ônibus da manhã está passando atrasado fazendo com que os passageiros percam a conexão no Terminal Bandeirantes e cheguem atrasados ao trabalho. Isso merece providências urgentes.

Nona:

Flamengo deu de 2 a 0 no Fluminense ontem no Maracanã. A “urubuzada” está feliz e o time segue tranquilo para erguer a Taça do Campeonato Brasileiro. Sigam o líder.

Décima:

Começa hoje a inspeção do Conselho Nacional de Justiça no TJMS. Técnicos do órgão vão passar a semana levantando queixas e coletando sugestões sobre o funcionamento da máquina judiciária neste estado. Dizem que tem muita gente pisando em ovos.

CHICOTADA DO DIA!

O juiz Aldo Ferreira da Silva Junior, da 5ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande, caiu na malha fina do CNJ. É suspeito de receber propina em troca de decisões judiciais. Num dos casos investigados pelo GAECO Sua Excelência embolsou R$ 250 mil reais para dar uma sentença favorável. Esse merece nossa “tripla” chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

DOMINGO:

Bianca Maiolino; João Ilgenfritz Jr: cirurgião plástico; Clélia Correia da Costa; Sandra Alves; Hélio Mandetta Sobrinho e Dionéia Rigo.

DE HOJE:

Ricardo Buchara; Lize Pasquale; Alencastro Alves Neto; Olyntha Maria da Silva; Silmara Araújo Amarilla.

MEUS AMIGOS!

João Pica Pão; Des. Claudionor Abss Duarte; Flávio Karate; Guga Mancini; Dercídio da Sesau; Pr. Nivaldi Didini; Silvio Pitu; Antonio João Hugo Rodrigues: Jornalista; Marcelo: da RIVECO; Drs. Rubens e Roberto Vilalba; Diana Duim: de Terenos; Vanderlei Cabeludo; Glaidon Bulhões; Dr. Bruno Dittimar; Sgtº Leandro: do Corpo de Bombeiros; Ronaldo: do Sindifisca; Robert: de Ribas do Rio Pardo.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

