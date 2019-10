As Dez Mais

Sexta-feira, 18 de outubro de 2019.

Tensão no Judiciário. Segunda-feira o CNJ-Conselho Nacional de Justiça fará uma sessão para ouvir queixas e reclamos sobre o trabalho do nosso judiciário.

Há quem diga que com o “pente-fino” que o CNJ pretende fazer, tem muita gente nervosa e com os nervos à flor-da-pele no prédio do TJMS.

Santa Catarina amanheceu hoje sem seus três mais tradicionais jornais diários. Eles vão passar a circular semanalmente a partir de agora.

As obras do Aquário do Pantanal, foi vencida pela Gomes & Azevedo. Eles prometem entregar o local em 30 dias. Tomara que realmente isso seja verdade.

Duas mulheres se amavam tão alto em Cassilândia, que acabaram denunciadas à polícia. As namoradas foram presas, mas continuaram “se pegando” dentro da viatura da Polícia Militar. Na delegacia acabaram autuadas exibicionismo e perturbação do sossego.

A Campo-grandense Gabriela Sousa Guimarães está cotada para vencer o MISS CUIABÁ. Foi selecionada entre vinte e duas outras concorrentes. O título será disputado no Alphaville Garden, dia 21, segunda-feira.

Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o pistoleiro José Moreira Freires, assassino condenado do ex-delegado Dr. Paulo Magalhães, esteja morto. Zezinho, que pertencia à Guarda Municipal, matou enganado o acadêmico de Direito Matheus Xavier, e teria pagado com a vida o erro cometido a mando da Milícia do Monte Líbano.

Técnico do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas, pressionado por CPI da Energisa em Rondônia, admitiu que o Instituto de Metrologia é contratado da Concessionária e que, mesmo constatando irregularidades em relógios que chegam marcar 40% a mais, devolvem os aparelhos à concessionária, mas não informam o resultado da perícia aos consumidores.

Comentário à boca pequena, que prisão de figurão e seu filho pelo GARRAS e o GAECO quase deu morte na sede da Especializada, diante de um possível confronto entre colegas de profissão. Dizem até que, para acabar com o impasse, foi chamado à causa o Governador para colocar panos quentes naquilo que poderia resultar em morte. O clima quase jogou a operação Omertá água abaixo.

Pai e filho, pistoleiros da “antiga” na fronteira, presos ontem numa espetacular operação policial, foram os matadores do advogado e pecuarista Dr. Atanásio Lemos, em Bela Vista. A dupla é responsável por mais de 30 execuções na fronteira. Agora vão prestar contas à sociedade.

O deputado Ismael Crispim, do PSB de Roraima, vice-presidente da CPI da Energisa, disse que a empresa precisa ser responsabilizada por fazer “gatos” contra seus clientes. O assunto não é novo. A Energisa já havia sido denunciada tempos atrás noutra CPI feita na Paraíba pela mesma gatunagem. Essa forma de agir merece hoje a nossa “tripla” chicotada.

Carla Gameiro da Fonseca; Dr. Alexandre Odashiro; A bela Edmárcia Dias; Leonardo Nachif e Mayara Marin Lopes.

Thiago Monaco presidente da AME- Ass. Dos Militares Estaduais do MS; Dr. Rodrigo Vasconcelos Braga e Marlúcia Alencar, da ADEPOL; Ademar da ALS Transportes; Vanessa Mansano: doadora de medula óssea que salvou a vida do garoto turco Mustafá, na Turquia; Dra. Maria de Lurdes Cano, Corregedora do Detran/MS e Edson Nogueira, prefeito de Jaraguari e Valdeci, secretário de Obras do Município.

