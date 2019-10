As Dez Mais

Quinta-feira, 17 de outubro de 2019.

Primeira:

Ponte sobre o Córrego Jatobá, em Jaraguari não vai mais cair. Prefeito de lá confirmou que irá mandar arrumá-la. Parabéns!

Segunda:

Suspensa ontem a publicação da lista de eleitos na eleição para Conselheiros Tutelares em nossa Capital.

Terceira:

A OAB/MS avalia nesta manhã qual medida deverá tomar para colocar a eleição de Conselheiros Tutelares em pratos limpos.

Quarta:

O grupo NSC, aliado da Rede Globo em Santa Catarina, vai deixar de publicar os seguintes jornais: Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina. Vão virar semanários.

Quinta:

D. Beth Puccinelli teve alta hoje da cirurgia que fez na coluna. Está se recuperando satisfatoriamente. A operação foi um sucesso graças a Deus.

Sexta:

Falando em jornais diários: o comentário é forte de que nesta Capital só um deles vai sobreviver…

Sétima:

Investigadores do GARRAS e do GAECO vão ao Uruguai levantar outros indícios de crimes que dizem envolver o empresário Jamil Name Filho.

Oitava:

Outra denúncia contra Jamilzinho Name que está sendo investiganda agora é sobre tráfico de armas e extorsão.

Nona:

Porto Murtinho vai receber mais 120 milhões de investimentos para reforçar a área de embarque fluvial de grãos. O capital é chinês e vem pelas mãos de um grupo empresarial uruguaio.

Décima:

Cinco mil funcionários temporários é a previsão de contratação do comércio de Campo Grande para as festas de final de ano.

CHICOTADA DO DIA!

Triste e desrespeitosa a retirada das estrelas que iluminam nossas avenidas, marcas deixadas pelo maior ícone da nossa política: o saudoso Dr. Pedro Pedrossian. O desrespeito à nossa história e àquele que amou tanto esta cidade em todos seus atos como Governador, é o que torna nossa Capital desmemorizada. Para esse ato de desrespeito histórico vai aqui, em nome do povo desta cidade, a nossa “tripla” chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS!

