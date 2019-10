As Dez Mais

Segunda-feira, 14 de outubro de 2019.

Primeira:

Hoje e amanhã é feriado para os professores desta Capital. Amanhã é o “Dia do Professor”. A FETEMS prepara uma grande movimentação em defesa dos seus associados.

Segunda:

A marcação cerrada da polícia e o desmonte dos esquemas que estavam acontecendo na PM, fizeram cair vertiginosamente o contrabando de cigarros paraguaios.

Terceira:

A saída do engenheiro e ex-secretário de Obras Marcelo Migliolli do PSDB, deu um “baque” no primeiro escalão dos “tucanos”. Miglioli ingressou no SOLIDARIEDADE e será candidato a prefeito de Campo Grande.

Quarta:

O presidente Bolsonaro assinou a nova cota de compras na fronteira e nos free-shops. Agora ir ao Paraguai ou à Bolívia a cota de gastos é de 500 dólares. Nos free-shops a cota passou a ser mil dólares.

Quinta:

A dengue continua imperando no estado e vejam que o Verão ainda nem chegou. A cada 5 minutos há uma notificação da doença. Até agora já foram registrados 33.205 casos, ou 1,4% a mais que em igual período do ano passado.

Sexta:

Inaugurada sábado no Santuário do Bom Jesus, na Rua Ângelo Cerenza, no Guanandi, a mais bela gruta em homenagem à N. S. Aparecida. Visite-a e faça o seu pedido.

Sétima:

Megasena segue acumulada. Extração de sábado não aconteceu devido ao feriado. Hoje tem sorteio da Megasena. Façam suas apostas. Prêmio de R$ 30 milhões. Boa sorte.

Oitava:

A guerra contra o contrabando de cigarros paraguaios está quase vencida. A legislação apertou o cerco aos contrabandistas. Durante o auge desse contrabando o DOF apreendeu: 439 veículos; recuperou 97; prendeu 251 pessoas. O combate continua.

Nona:

Transferidos para o Presídio Federal de Campo Grande quatro pessoas consideradas “cabeças” da milícia que está sendo desbaratada pelo GARRAS e o GAECO. Todos já tiveram suas cabeças raspadas e ficarão 6 meses no temido RDD. Comenta-se que eles poderão ser transferidos para outros estados.

Décima:

Canonizada ontem no Vaticano a freira Irmã Dulce. Nascida em maio de 1914 em Salvador-BA, ela passou a ser conhecida como Santa Dulce dos Pobres. No processo de canonização consta que ela já fez dois milagres.

CHICOTADA DO DIA!

Preso nesta manhã em Assunción, o brasileiro Levi Adriani Felício, 53, apontado pela Secretaria Nacional Antidrogas como chefe do narcotráfico e principal fornecedor de drogas para as duas maiores facções criminosas brasileiras. Ele foi preso em seu luxuoso apartamento na Vila Morra, em Assunción. Apreendidos: fuzis automáticos, pistolas e munições. Uma brasileira que lhe fazia companhia também foi presa. A luta é para acabar com o tráfico que tem detonado a juventude daqui e do mundo. Para as drogas vai aqui a nossa ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Toninho Simão Abrão Filho; Oseli Possari; Dr. Eduardo Ferreira Mota; deputado Marçal Filho; Neca Bumlai; Flávio Régis Wanderley; deputado Neno Razuk; Naína Dibo Soares; Rubens de Camillo e Dra. Maria José Maldonado.

MEUS AMIGOS!

D. Geralda Luiza de Jesus: quarta-feira vai fazer 81 anos; Estanislau Ciasca e esposa; Audi Jorge; Sgt. Leando do Corpo de Bombeiros; Elis e Chileno; Abud da Ótica George Floyd; Admilson do 9º Ofício; Dr. Aires Gonçalves; Des. Alexandre Bastos. D. Ilda da MOLINA MODAS que continua vendendo ternos preto a 285 reais no cartão. Corra e aproveite; e Drª Adriana Lopes: vice-prefeita de Campo Grande.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários