As Dez Mais

Quinta-feira, 10 de outubro de 2019.

Primeira:

Semana do “saco cheio’ começa com ônibus extras e previsão de mais de 7 mil pessoas passando pelo Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Segunda:

Administradores da Nova Rodoviária reforçaram as equipes para atender às mínimas exigências dos usuários do local. Em compensação a Viação São Luiz no item “atendimento” merece nota zero.

Terceira:

Em “dez dias” a Viação São Luiz recebeu uma multa por dia por não cumprir horário, cancelar viagens e ter ônibus quebrados. Tem coisa errado com essa empresa.

Quarta:

Quinta:

Cidadão morreu à míngua esperando uma ambulância do SAMU. Mais de 15 chamados foram feitos e ninguém apareceu. Quando ele chegou na UPA das Moreninhas já estava morto. Isso é uma vergonha.

Sexta:

Depois do assoreamento vão devolver o lago do Parque das Nações Indígenas para a população. Parabéns pelas providências. O lago “é” do povo.

Sétima:

PF e CGU descobriram que “nove” servidores públicos federais da CONAB “gatunaram” mais R$ 3,’ milhões do “Fome Zero”. A fraude foi descoberta depois que fizeram busca e apreensão em Campo Grande, Terenos, Bodoquena, Caracol e Jardim. Tem gente que vai vomitar o que comeu. Esses “gatunos” merecem cadeia.

Oitava:

Nomeado novo coordenação para o DSEI/MS (Distritos Sanitários Especiais Indígenas). Trata-se de Eldo Delcídio Moro. As lideranças indígenas revoltadas fecharam hoje a sede do órgão e prometeram que “ou revogam a nomeação, ou vão fechar as estradas”.

Nona:

Também tem coisa errada com o SAMU. Quando chamam atendimento urgente os atendentes ficam num “empurra-empurra” e os veículos não saem. Quando não tem veículo reclamam. Quando tem veículo não atendem.

Décima:

Luciano Bivar “dono” do PSL pediu para o Bolsonaro ter a dignidade de sair do PSL. Para Bivar “Bolsonaro vomitou no prato que comeu”. Bolsonaro não sde fez de rogado e agiu à forma do Rei Sol da França dizendo: “Meu partido sou eu!”.

CHICOTADA DO DIA!

É “pegadinha” curso “gratuito” para operador de máquinas oferecido pelo diretor-adjunto e coordenador geral do Proinc e Pronatec. Ele usa indevidamente o nome da FUNSAT para atender interesses pessoais. O curso também é uma “picaretagem”: diz que é gratuito e cobra R$ 150 reais como taxa de matrícula. Pelo uso indevido do nome da FUNSAT esse merece nossa “tripla” chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA!.

Minha amiguinha Emannuele Hartmann: hoje fazendo 9 anos; Érica Fernanda Batista dos Santos; Empresário Antônio Caetano Carvalho; Mariana Romero; João Pedro de Paula Ciasca; D. Vera Machado Pereira; Ruy Pazin; Ex-senador Valdemir Moka; Édio de Souza Viegas; Cássia Cândia; Ariane Amorim Garcia e Nair Miranda.

MEUS AMIGOS:

Voltaremos somente na segunda-feira. Bom feriado a todos.

Um abraço.

Fuuuuuuuuuuui.

