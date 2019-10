As Dez Mais

Quarta-feira, 9 de outubro de 2019.

Primeira:

Apresentado ontem na delegacia de Polícia Civil de Paranaíba o PMA. Lúcio Roberto Queiróz da Silva, de 36 anos, que transtornado pelos ciúmes e boatos de traição matou a tiros sua esposa Regianni e seu amigo corretor de imóveis Fernando Henrique de Freitas de 31 anos.

Segunda:

Corregedoria da Polícia Civil atrás de um delegado que foi corrompido com R$ 100 mil reais pela milícia do Monte Líbano, para não deixar prosseguir investigações sobre o brutal assassinato de Ilson Figueiredo, ex-chefe de Segurança da Assembléia. O nome do delegado ainda está sob sigilo.

Terceira:

Hoje é quarta-feira dia de novenas. A “Desatadora de nós” excelente para desenrolar negócios sejam eles quais forem, acontece no Santuário do Bom Jesus, na R. Ângelo Cerenza, no Bairro Guanandi, oficiada pelo Pe. Zé Maria. Graças e bênçãos aos que estiverem presentes.

Quarta:

Um estado bem administrado diante do caos reinante em nosso Brasil. Assim é encarado Mato Grosso do Sul nacionalmente. O Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) já tem em caixa o dinheiro para o 13º salário dos servidores ativos, inativos e aposentados. Parabéns!.

Quinta:

O relatório Brasileiro de Segurança Pública revelou que o Brasil atingiu no ano passado o recorde de abusos sexuais. Foram 66.041 ocorrências. A maioria dos agressores 76% conheciam suas vítimas. A polícia de Goiás prendeu Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos, autor de 47 estupros em 10 anos. 22 estupros estão confirmados.

Sexta:

Experiente advogado revelou ontem que “perlo andar da carruagem todos os presos na Operação Omertá vão ficar muito tempo na cadeia”. Disse mais: “Eles que se deem por satisfeitos se não acabarem num presídio Federal no terrível RDD”. Segunda-feira o juiz Waldir Marques, da 2ª Criminal, negou liberdade a todos os envolvidos.

Sétima:

Oitava:

Tem bomba chiando no sistema prisional lá pras bandas de Dourados quanto a laudos periciais que envolvem psicólogos, psiquiatras e presos. Dizem que se a bomba chegar a explodir vai ter muita gente com dificuldades de explicar. Quem avisa amigo é: parem com a picaretagem enquanto é tempo.

Nona:

Presos na Br-262, na região de Miranda, dois bolivianos portando 146 quilos de cocaína. Os traficantes – um de 28 e outro de 38 anos – foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal e a viagem deles acabou por ali.

Décima:

Hoje é dia de Megasena. A extração está acumulada a duas rodadas. O prêmio será de 25 milhões de reais. Jogos até 18 horas pelas lotéricas ou pela internet. Aposta simples com 6 dezenas 3,50. Com 15 dezenas R$ 17.571,50 com probabilidade de acerto de 1 em 10.003 apostadores.

CHICOTADA DO DIA!

O PSL corre sério risco de perder sua maior estrela: o Presidente da República. Não é de hoje que ele vem pensando em deixar a sigla. As brigas intestinas em vários estados entre eles o nosso, tem levado o presidente ao desânimo com a falta de entendimentos. Se ele sair o PSL voltará a ser o partido anão que sempre foi. Aqui no estado o PSL pode virar pó. Para aqueles que não entendem que partido é a união de todos, vai aqui a nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dra. Dileta Thomaz; Jane Almeidinha; Fernanda Arguelho; Camila do Amaral Nunes; Paulo Roberto Hans.

MEUS AMIGOS:

Gelásio Lani e Jacaré; Ângela Senna: eleita Conselheira Tutelar; Dr. Valdir Custódio; Rosângela da Sorvetes Cremoso; Edcarlos da FM: Alto Paraguai em Porto Murtinho; Lile Corrêa em Ponta Porã; João Melo: anunciando a Octoberfest dia 19 no CTG Tropeiros da Querência; Ricardo Figueiró; Nene e Maria Coxev; Dra. Keila Pimentel.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

