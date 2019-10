As Dez Mais

Terça-feira, 8 de outubro de 2019.

Primeira:

Solto o líder de quadrilha de cigarreiros. Terifran Oliveira teve que pagar uma fiança de R$ 120 mil reais para ficar solto com tornozeleira eletrônica. Pagou a fiança e nem chiou.

Segunda:

Consórcio Guaicurús vai repassar o ISS que a prefeitura de Campo Grande vai estar cobrando nas passagens de coletivos. A tarifa que é de R4 3,95 passará a R$ 3,97. Com esses “dois centavos” a arrecadação municipal vai se engordar com mais 22,5 milhões por ano.

Terceira:

Vereador Delegado Wellington vai pedir a anulação da eleição para Conselheiros Tutelares. A bagunça de domingo justifica plenamente o cancelamento da eleição passada e uma eleição de verdade no futuro.

Quarta:

A eleição para Conselheiros Tutelares foi uma brincadeira de mau-gosto. Urnas de lona, votos de papel, falta de votos impressos, longas filas e uma desorganização que até o capeta não acharia graça. Novas eleições seria um resultado justo.

Quinta:

Se você tem um veículo que foi chamado para fazer recall e você ignorou o chamado, esse carro não vai ser licenciado. O Recall deverá estar registrado no documento do veículo de agora em diante.

Sexta:

O radialista e Jornalista Sérgio Manoel da Cruz – o Pau na mula – continua internado na UTI da Beneficência Portuguesa. Ontem voltou a ser entubado por estar bastante agitado e com dificuldades de respirar. Ele está em coma induzido. A operação foi um sucesso.

Sétima:

Em Dourados duas jovens resolveram copiar o Rock’in Rio e fizeram a chamada “Roconha”. De 50 que lá estavam, metade eram menores. Estava rolando de tudo: maconha, crack, cocaína, bebidas alcoólicas e armas. Deu polícia na parada e todo mundo acabou no xadrez.

Oitava:

Muita gente achou que era brincadeira, mas é verdade. A Molina Modas está vendendo terno preto de alta qualidade a R$ 275 reais e parcelando no cartão. Vá correndo antes que acabe: Rua 13 de maio 2195.

Nona:

A partir de novembro usuários do aplicativo Uber poderão escolher a corrida Uber Confort que já está em vigor nos Estados Unidos. Essa modalidade consiste numa corrida “sem bate-papo com o motorista”.

Décima:

Na extração de amanhã a Megasena vai pagar R$ 25 milhões para quem acertar as seis dezenas. Hora de refazer os números e sonhar em ser o novo milionário da praça.

CHICOTADA DO DIA!

Em Terenos a compra de voto comeu lascada na eleição para Conselheiro Tutelar. Deu polícia na Escola Antônio Valadares. Tinha voto sendo vendido por até R$ 20 reais. Terenos é a cidade de eleitor mais honesto do País. Lá se vende o voto e ele é recebido de verdade. Para os que compram e para os que vendem votos e fazem a vergonha da cidade vai aqui a nossa “tripla” chicotada de hoje.

