As Dez Mais

Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019.

Primeira:

As palavras do Governador Reinaldo Azambuja quando da sua visita a Aquidauana por ocasião de mais uma etapa do “Governo Presente” cutucou onça com vara curta quando disse que “Ninguém está acima da lei” e que “O crime nunca vai sempre estar acima do Estado”.

Segunda:

Beto Pereira está no seu inferno astral. Tomou um “canetaço” do Tribunal de Contas e nem tinha se refeiro quando a Câmara Federal pediu que ele devolvesse R$ 38 mil que gastou com despesas médicas. Foi o campeão da gastança.

Terceira:

Outro vice-campeão de gastos médicos foi o também deputado federal Vander Loubet: quase sete mil reais. Ele e o Beto vão ter que devolver o dinheiro para os cofres da Câmara Federal.

Quarta:

Heronildo Martins Vasconcelos, de 45 anos, assassinou a jovem Aline Silva Dantas, de 19 anos, na cidade de Alumínio-SP. Preso, estava sendo levado ao delegado e foi interrogado por uma repórter policial de televisão ele cuspiu no rosto dela. A moça não se fez de rogada e nem perdeu a pose. Sentou o microfone no meio do “pau da cara” do delinquente.

Quinta:

O policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz da Silva, 36 anos, matou a tiros sua esposa Regianni Araújo, de 32 anos e Fernando Henrique de Freitas, de 31 anos, suposto amante dela. Fernando era assessor do deputado João Henrique Catan, que lamentou sua morte. O duplo homicídio aconteceu em Paranaíba. O policial fugiu e ainda não foi localizado.

Sexta:

Eleição atabalhoada aquela de ontem para Conselheiros Tutelar. 30 mil cédulas foram usadas, mas faltaram mais cédulas. Informações então nem pensar. Tinha gente demais e votos de menos. Filas chegaram à espera de uma hora. Foi uma eleição confusa e desorganizada para escolher apenas 25 Conselheiros.

Sétima:

Feijoada Solidária dia 19 em benefício do Cotolengo e Fazenda Esperança. Ingressos a 200 reais. Animará a festa o Neguinho da Beija-Flor. Essa é boa!.

Oitava:

Deputado federal Dr. Luiz Ovando preparando um projeto que visa proibir no estado as chamadas “visitas íntimas”. Seria – segundo ele – uma forma de acabar com o “leva e traz” a troca de informações “intra” e “extra” muros dos presídios.

Nona:

O juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 7ª Vara Criminal, sustentou no TJMS a necessidade da manutenção das prisões dos empresários Jamil Name e Jamil Name Filho e demais presos na investigação da Operação Omertá.

Décima:

Miranda Já tem novo prefeito. Trata-se de Edson Moraes, do PATRIOTAS. Teve 62,82% dos votos. Vai fazer um mandato tampão até 2020 quando tentará a reeleição. Parabéns!.

CHICOTADA DO DIA!

Os resultados do ENADE que saíram na sexta-feira foram de fazer Saci pular com duas pernas. Nas nossas universidades particulares 70% dos cursos tiraram nota “1”. O exame avaliou 119 graduações em 81 universidades particulares e 38 gratuitas. Portanto não estranhem futuros “doutores” escrevendo sapo com “Cê”; cebola com “Ésse” ou professor com “Ce-cedilha”. A baixa qualidade de ensino vai formar os futuros “doutores” de amanhã. Para essa baixíssima qualidade de ensino vai a nossa ‘tripla’ chicotada do dia!.

ANIVERSARIANTES!

De ontem domingo: Joel Dias Moreira assessor do dep. Federal Luiz Ovando; Dra. Kátia Dutra Alves, Leandro Ristow, Noride Carvalho, Maura Neder Buainain; A sempre bela Kátia Locatelli e Feliciano Brito. De hoje: Dra. Vanira Martins Buchara; nosso querido Chico Maia; Idete Balbuena; nosso querido André Scaff e Eclair Nantes Vieira.

MEUS AMIGOS:

D. Ilda Molina e funcionários da Molina Modas; Emídio Milas; Cleiton Franco: dir.Presidente da FUNSAT; Crossara; Ana Flávia, jornalista da Santa Casa; Tatão Eugênio; Zeca Chinaglia; Profa. Elvinis Albieri, da SEDESC; nossa querida Sônia Falcão e radialista Paulo Cavalheiro.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários