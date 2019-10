As Dez Mais

Sexta-feira, 4 de outubro de 2019.

Primeira:

Operação Omertá pode sair de foco. Críticos dizem que investigadores da Polícia Civil e do Gaeco estão abrindo o foco em demasia e denunciando tantas pessoas que a operação pode fazer água.

Segunda:

Juiz Marcelo Ivo de Oliveira da 7ª Criminal de Campo Grande defendeu em manifestação encaminhada a 2ª Vara Criminal a manutenção da prisão dos empresários Jamil Name e Jamilzinho. Segundo o magistrado o advogado Alexandre Gonçalves Franzoloso também merece cadeia por ter tentado intimidar testemunhas.

Terceira:

A Construtora MRV entrou para a “Lista Negra” do Ministério do Trabalho, das empresas que tratam seus funcionários em situação análoga à de escravos.

Quarta:

Quem está na berlinda neste instante é o deputado federal Beto Pereira, do PSDB. Foi multado pelo TCE e pode ficar inelegível. A multa é da época que Beto era prefeito de Terenos. O deputado terá que pagar multa e poderá inclusive ser condenado por ‘improbidade administrativa’.

Quinta:

A eleição para Conselheiros Tutelares vai acontecer no domingo da forma mais desajeitada do mundo. As urnas serão as de lona e os votos de papel coisa que não se usa mais no Brasil. E o que deveria ser uma festa está em clima de velório. Muitas impugnações de candidatos inviabilizaram a programação das urnas eletrônicas.

Sexta:

A SEDESC dá um salto de qualidade em projetos que envolvem pessoas da nossa sociedade. São 80 hortas que estão rendendo uma boa nota para aqueles que entraram no projeto das hortas comunitárias. O secretário Herbert Assunção está de parabéns!.

Sétima:

O vereador Salineiros, que está desanimado com o cargo, pode mesmo sair do PSDB e ingressar noutro partido para disputar o cargo de prefeito no próximo ano. Salineiros é aquele que disse estar com vergonha de ser vereador…

Oitava:

Domingo é dia de eleição em Miranda. Vão escolher um novo prefeito para mandato tampão. O município está em clima de festa embora as eleições estejam em clima de velório. Segunda-feira vamos ver quem a sociedade mirandense escolheu para administrá-la por pouco tempo.

Nona:

Efeito Janot: Uma juíza foi esfaqueada no pescoço por um procurador da Fazenda Nacional. Matheus Carneiro Assunção foi preso após a tentativa de homicídio. Ele invadiu o gabinete da juíza Loiuse Filgueiras e esfaqueou a magistrada que estava em substituição ao desembargador Paulo Pontes. O procurador maluco vai passar por audiência de custódia ainda hoje.

Décima:

Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado liberaram hoje para saque imediato o pagamento do funcionalismo. Parabéns!

CHICOTADA DO DIA!

O médico Mércule Pedro Paulista, de 48 anos, e mais quatro empresários, estão formalmente acusados de desviar quase 3,5 milhões do Hospital Regional de Campo Grande. A verba é de recursos federais. Quem desvia verba federal vai direto pra garganta profunda da Polícia Federal. Podem apostar que esses “já, já” estarão na cadeia. Chicotada tripla nesses gatunos que eles merecem..

