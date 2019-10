As Dez Mais

Quinta-feira, 3 de outubro de 2019.

Primeira:

Pressão anônima tenta manipular a imprensa no sentido de pressionar a justiça pela manutenção da prisão de Jamil Name, seu filho Jamilzinho. Um Zap foi distribuído ontem em nome da liberdade de expressão e da democracia assinado por jornalistas e ativistas anônimos acionando o Ministério Público. Diz a nota que Jamil solto jornalistas e outros profissionais correm perigo.

Segunda:

Não é papel de imprensa ficar pedindo ou influenciando decisões da Justiça para que deixem pessoas presas. Isso é responsabilidade da polícia, Ministério Público e Justiça. A nota que foi distribuída ontem não é assinada por nenhum sindicato ou órgão representativo de imprensa. Quem recebeu classificou a nota como “fake”. Curiosamente a nota está registrada no Ministério Público.

Terceira:

A Família Name que sempre foi muito cheia de amigos, ressente agora do sumiço dos amigos. Esse é um traço desta e de outras sociedades. Amigos apenas quando as coisas estão boas. No infortúnio todo mundo desaparece. É como diz o velho adágio: Quer conhecer seus amigos?… quebre financeiramente, ou caia numa prisão”.

Quarta:

Tereza Name sempre foi uma benemérita desta sociedade. Nos momentos mais difíceis, nos invernos mais rigorosos, ela sempre esteve fazendo seus atendimentos sociais. Não se pode misturar sua obra benemérita com os acontecimentos atuais.

Quinta:

Mediram o açúcar contido numa garrafa de Coca-Cola e o resultado foi 351 de glicose. Adicione a isso pedaços de pizzas ou lanches e você terá uma bomba calórica de grande potencial ofensivo para sua saúde. Por outro lado, mediram a quantidade de açúcar nas cervejas. A puro malte resultou em 10 gramas de glicose. A Pilsen: 11 de glicose.

Sexta:

Ministério Público confirmando nota de que “milicianos estavam tramando contra a vida do delegado Fábio Peró, um dos baluartes da nossa Polícia Civil, que abriu a investigação contra o arsenal encontrado no Monte Líbano e comanda a Operação Omertá”. Promotores do GAECO dizem que já comunicaram o Poder Judiciário.

Sétima:

E as conversas que surgem são as mais diversas sobre os bens do falecido Reverendo Moon. Uma delas é que da última vez que ele aqui esteve, vendo a sanha das disputas enlouquecidas sobre seus bens, teria deixado a seguinte maldição: “Os que avançarem como lobos sobres meus bens terão morte horrível a começar sobre seus entes-queridos”. É tudo o que está acontecendo.

Oitava:

Eleição para a escolha de Conselheiros Tutelares que acontecerá domingo está embaçada. Os muitos recursos e liminares pedidas à Justiça impediu que as urnas eletrônicas fossem programadas. A eleição será na base das urnas de lona e votos de papel. Retrocedemos no tempo.

Nona:

Aquele papo de seis horas de trabalho miou de vez. O TJMS julgou ontem e manteve as 8 horas de trabalho diárias. O foco do “de volta pro futuro” era uma forma de pressionar para que muita gente pedisse demissão, mas o tiro saiu pela culatra.

Décima:

Marcelo Migliolli vai voar do ninho tucano na segunda-feira e pousar no “Solidariedade”. Miglioli quer ser candidato a prefeito no ano que vem. Dizem que está atrás de um bom vice, o que é uma missão “quase” impossível.

CHICOTADA DO DIA!

Não se sabe por que alguém sentou sobre o inquérito que apurava a morte do ex-delegado Paulo Magalhães. Para aqueles que “sentam” sobre providências inadiáveis e necessárias ao bem-estar desta sociedade vai aqui a nossa “tripla” chicotada do dia!.

ANIVERSARIANTES!

Marco Aurélio de Oliveira; Beatriz Mondadori; Marcílio de Souza; Rosaria Freire; Senador Rubens Figueiró de Oliveira: o nosso inesquecível “Formiguinha” e o Dr. Mário José Xavier.

MEUS AMIGOS:

Rita de Cássia Gomes Xavier e Kátia Muller, da Assembléia; Carlos Alberto Derzi e Soraia, no Parque dos Poderes; Dr. Djalma: gab. Do Ver. Dr. Loester Nunes; Ivan da Mercearia e Frutaria Macaúbas; Vilson de Lima: radialista de Terenos; Pr. Reinaldo; Marcão da Top Mídia; Dra. Silene: Cirurgiã Dentista; Sgt. Leandro do Corpo de Bombeiros; Paulo Cavalheiro: radialista em Miranda; Serjão do Bamerindus; Tenente PM Neide; Marcão da Concresul; Rosemeire Jbaile; Gal. Waldyr Ferreira. Manager das Motos Triumph; Gen. Roberto Severo.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários