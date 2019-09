As Dez Mais

Quinta-feira, 19 de Setembro de 2019.

Primeira:

Sábado é a grande festa do PTB nesta Capital. O partido fará um Encontro Estadual na Câmara Municipal com a presença do presidente nacional da sigla o ex-deputado federal Roberto Jefferson. O ex-senador Delcídio do Amaral tomará posse como presidente estadual da sigla. Outras grandes filiações serão feitas no local. A festa começa às 9 da manhã. Compareçam e prestigiem.

Segunda:

Vander Loubet, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Tio Trutis foram os deputados mais caros deste primeiro semestre. Gastaram a “cota para o Exercício da Atividade Parlamentar” sem dó nem piedade. Vander gastou mais de 338 mil; Beto Pereira gastou mais de 290 mil. Dagoberto mais de 270 mil e Tio Trutis quase 200 mil.

Terceira:

Gerente de banco ajudou outra pilantra a dar um tombo de R$ 1,2 milhão de reais. A vítima uma velhinha de 81 anos. A gerente comprou até casa num condomínio fechado e um automóvel. A polícia foi avisada e colocou as duas malandras atrás das grades, recuperando parte do tombo que deram na vítima.

Quarta:

O MDB disse que se não conseguir nada melhor para disputar a prefeitura de Campo Grande vai mesmo de Márcio Fernandes. Nomes o partido tem, mas ninguém quer se arriscar. Puccinelli e Simone Tebet não querem nem ouvir falar de candidatura em 2020.

Quinta:

Petrobrás não tem palavra. Disse que não ia aumentar os preços do diesel e da gasolina, mas fez exatamente o contrario. Ontem ela aumentou os preços em 3,5% no diesel e 4,2 na gasolina, atribuindo o aumento ao bombardeio da maior refinaria do Mundo da Arábia Saudita. Pior é que até a dona da refinaria disse que já consertou o que foi estragado e o fornecimento de petróleo já se normalizou.

Sexta:

Tenente-coronel da PM criou um clima de “cão” na área central de Campo Grande porque Guardas Municipais estavam interrogando dois suspeitos do roubo de fios das obras do Reviva Centro. Dez viaturas da PM e 10 da GCM estiveram no local para discutir “quem estava com a razão”. A malandragem gostou do que viu e passou a chamar os briguentos de “manés”. Enquanto brigavam a cidade ficou despoliciada.

Sétima:

Na capa do Correio do Estado de hoje a principal manchete é: “Reviva Centro é alvo de bandidos”. Ladrões furtaram parte da fiação subterrânea, um dos itens principais da obra de revitalização. Agora só falta o tenente-coronel da PM ir ao jornal reclamar da manchete.

Oitava:

O Atlético Paranaense venceu por 2 a 1 o Internacional. O jogo foi ontem em Curitiba ela Copa do Brasil. O Atlético venceu a competição pela primeira vez e levou pra casa R$ 53 milhões. Eis o “porquê os gaúchos ficaram quietinhos na noite de ontem…

Nona:

Petistas fizeram um bolão em Brasília e faturaram R$ 120 milhões de reais. Deu R$ 2,5 milhões para cada acertador. Dezenas sorteadas: 4 – 11 – 16 – 22 – 29 e 33. Agora, certamente, os petistas endinheirados vão deixar de ser petistas.

Décima:

Em Bela Vista um lava-jato havia virado entreposto de drogas entre Brasil e o Paraguai. A polícia deu um “fecha” e apreendeu 311 quilos de maconha. O lava-jato era apenas de fachada. Sua principal atividade era “lavar drogas” que eram enviadas do Paraguai. O dono já está no xilindró.

CHICOTADA DO DIA!

Radares ajudam a organizar o trânsito, diminuem a velocidade e evitam acidentes, mas alguns radares são verdadeiras armadilhas. Um deles instalado na Cônsul Assaf Trad com a Av. Capital, que é radar e videomonitoramento, está fazendo uma média de 70 multas por dia. Aquilo não é fiscalização: trata-se de uma armadilha para fabricar multas. Esse tipo de armadilha com pouca ou nenhuma placa de sinalização ou sinalização confusa merece a nossa tripla chicotada do dia.

