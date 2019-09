As Dez Mais

Quarta-feira, 18 de setembro de 2019.

Primeira:

Agetran fazendo “rapa” nos Terminais e tomando coisas de pessoas que estão pegando ônibus. Enquanto isso os carros descansam sobre canteiros, banheiros desses locais permanecem infectos e o diretor da Agetran “crente” que seus pupilos estão trabalhando.

Segunda:

A Costelada em benefício da APAE em Rio Negro recebeu mais de 3 mil pessoas e rendeu mais de R$ 200 mil reais. O ex-deputado e atual Conselheiro do Tribunal de Contas Jerson Domingos, merece aplausos.

Terceira:

População compareceu na Câmara de Terenos para ouvir explicações do vereador denunciado em corrupção de menor. Ninguém falou nada. No final da sessão o vereador ‘Ricardinho do Caminhão’ – que nunca usou a tribuna – leu uma “nota” pedindo explicações do presidente “Xirú” sobre o assunto. Pela regra de exclusão, até prova em contrário, todos são suspeitos, menos aqueles que se manifestarem envergonhados publicamente.

Quarta:

As novas instalações da Associação Juliano Varela, será inaugurada no início de outubro. Além de realizar atendimentos aos portadores de síndrome de Down, a associação passará atender crianças com microcefalia e autismo.

Quinta:

A DECO assumiu investigação do helicóptero que pousou irregularmente em Ribas do Rio Pardo, na semana passada. A aeronave foi trazida para a Capital. A aeronave receberia cocaína numa propriedade rural. O piloto e outro homem que abasteceria o helicóptero estão presos. A casa caiu para a quadrilha.

Sexta:

Ontem foi o “Dia do Pé na Bunda” promovido pelo Partido Progressista para o ex-prefeito Alcides Bernal. Ele não comanda mais o partido em nosso estado além de estar cassado por 8 anos, portanto, banido da vida pública. Vai comendar o partido o deputado estadual Evander Vendramini.

Sétima:

José Maria Rodrigues Pereira (41), vulgo “Faustão” está preso mais uma vez, agora acusado por “seis” estupros, duas são adolescentes. O maníaco estuprava e levava uma peça íntima da vítima como lembrança.

Oitava:

O Shopping Parque dos Ipês vai pagar “metade” do IPTU à Prefeitura de Campo Grande. A notícia é boa, mas tomara que isso seja estendido aos lojistas que continuam reclamando dos preços salgados do condomínio o que tem inviabilizado iniciativas comerciais no local.

Nona:

Bacana metido a “promoter” deu o tombo numa empresária, o que não é novidade em se tratando dele. A conta é de R$ 32 mil reais, e ele tem fugido dos oficiais de Justiça como o “diabo foge da cruz”. Pior é que ele diz ser dono de um ponto-de-encontro local que nunca foi dele. Quando o camarada é caloteiro, nem o diabo “dá” jeito.

Décima:

Os contratos de gaveta do Tribunal de Contas, feitos para dar rasteira nas leis na época de Valdir Neves na presidência do órgão, vão explodir como fogos de artifícios depois do depoimento do advogado Enio Murad. A coisa é feia e já está nas mãos do Ministério Público que vem sendo acusado de morosidade nas providências. O assunto é extenso e vai estar completo nas páginas da ‘Boca do Povo’. Aguardem.

CHICOTADA DO DIA!

A Polícia Civil começou ouvir os estupradores de Terenos. Aquela moçada vadia, os "filhinhos de papai" que não fazem nada por isso tem tempo para fazer a "fubazeira". Um vereador metido no "furdunço" tenta sair desesperadamente do "melê" dizendo que a menina estuprada "é" complicada e vivia perambulando pelas ruas da cidade até altas horas. A técnica deles é desmoralizar a criança para que se safem de um pedido de prisão preventiva que já devia ter sido expedido pela Justiça. Pela demora das providências aqui vai a nossa "tripla" chicotada de hoje!.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A bela Carolina Hilgert; Dr. Antonio Gentil Neto; Norma Freitas Barbosa e a nossa sempre querida Maria Eduarda Pedrossian Gatti.

MEUS AMIGOS!

Jor. Fausto Brites; Londres Machado e sua filha Graziele Machado; Elis e Vitor Chileno do Vitão Assados que promove amanhã a “Quinta do Porco”; Maurício do Twist; Minha amiga Dirce, do Paraná; Des. Claudionor Abss Duarte; Cristina Navarro; Radialista João Bosco de Medeiros; Dra. Elide Rigon; Pessoal da Refrigel, Panan e Refrigeração Centro-Oeste.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

