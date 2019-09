As Dez Mais

Sexta-feira, 13 de setembro de 2019.

Primeira:

Sexta-feira 13. Pode ser dia de sorte ou de azar. Seja lá como for “treze” na cultura asiática é tido como ‘de mau agouro’. Mário Lobo Zagallo considerava seu número de sorte. 13 é um número primo – divisível apenas por ele mesmo. Na F-1 não existe carro com esse número. Quem tem medo do número treze sobre de ‘triscaidecafobia’.

Segunda:

Continuamos sobre o número 13: No livro “A arte da guerra” de Sun Tzu não existe o capítulo 13. Cristo foi traído por Judas, o 13º apóstolo. Baralho possui 52 cartas e 4 naipes. Divididos formam 13 cartas. O “Ás” é a primeira ou a décima-terceira carta. 13 foram os dias de aparições marianas em Fátima aos “três” pastorzinhos nos dias ‘treze’ de maio, junto e julho. E pra terminar: no Brasil 13 é o número do PT.

Terceira:

O narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, vulgo Samura, Líder do Comando Vermelho na fronteira Brasil/Paraguai, foi resgatado em Assunción/Paraguai. Foi um dos maiores tiroteios já visto naquela cidade nos últimos tempos que fez lembrar o assassinato de Somoza. Samura é o responsável por trazer cocaína da Bolívia para o Brasil e para a Europa.

Quarta:

Morreu ontem o Sr. Elmo Elias. Pessoa da mais alta consideração nesta sociedade e pai do amigo Marlon Maciel. Que Deus o receba na glória.

Quinta:

Em Porto Murtinho guardas municipais voltaram a espancar pessoas na cidade. Desta vez deram uma “coça” em Nathanael Árias, de 22 anos, acusando-o de um furto que ele não cometeu. A selvageria dos guardas municipais é um absurdo que os “Direitos Humanos” da OAB/MS precisa tomar providências.

Sexta:

Excelente a sacada do “Gabinete Itinerante” onde o Governo do Estado se desloca para atender as várias regiões do estado. É o governo mais perto do povo e isso cria um entrelaçamento forte entre Azambuja e a população interiorana. Parabéns!.

Sétima:

Deputado estadual Capitão Assumpção, do Espírito Santo, entrou de ‘peito aberto’ na onda do “bandido bom é bandido morto”. Ofereceu R$ 10 mil para quem encontrar e matar o bandido responsável pela morte de uma jovem em Cariacica. E não adiantou a Globo ir lá entrevistá-lo com o fito de intimidá-lo. Ele abriu o verbo, confirmou a fala e a oferta e a coisa parece que terminou por ai. Quem fala na tribuna tem imunidade.

Oitava:

Morreu ontem de câncer no estômago a Iara Costa, de 54 anos. Natural de Corumbá onde ingressou na política sendo candidata a vereança; veio para Campo Grande onde foi candidata por duas vezes a prefeita. Nunca conseguiu se elegeu a nada. Será sepultada hoje.

Nona:

O pedágio da CCRMSVia na praça de cobrança de Campo Grande vai cair de 7,80 para 4,80. A ordem de baixar preços é da ANTT.

Décima:

O processo contra o ex-governador André Puccinelli, seu filho Andrezinho e envolvendo os empresários João Amorim e João Roberto Baird e seu “laranja” Toninho Cortez entre outros saiu da 2ª Vara Criminal comandada pela juíza Eucélia Cassal, para a 1ª Vara Criminal com o juiz Roberto Ferreira, que julga crimes denunciados pela Operação Lama Asfáltica, na Justiça estadual.

CHICOTADA DO DIA!

É triste ver pessoas sofrendo na esperança de conseguir uma vaga em hospital para curar suas dores. A situação da saúde no Brasil está uma lástima. Pior é querer solucionar coisas que sequer as autoridades conseguem solução. Fico triste e lamento. Para a saúde, falta de leitos e as dores dos que procuram e não acham vai aqui a nossa ‘tripla’ chicotada da semana.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Gegê: sonoplasta do programa ‘Boca do Povo’ da FM-101.9; Pra. Daniele Silva, da Avivad de Aquidauana, Nabiha Maksoud, D. Tarsila Passarelli, empresário Oscar Tenuta, Natal Baglioni e Celso Guibu.

MEUS AMIGOS!

Cel PM. Lima do Lions; Cel BM. Reis; Valdson Godoi; Sérgio Gonçalves da Comunicação do Governo estadual; Sgt. Leandro do Corpo de Bombeiros; Jor. Willian do Cotolengo; Dra. Nadir Gaudioso; Chileno Fotógrafo; Profa. Juliana; Rudi Fiorese: secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande; Jonas da Digix.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários