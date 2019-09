As Dez Mais

Quinta-feira, 12 de setembro de 2019.

Sessão solene para entregar a comenda do Mérito Policial e Bombeiro Militar na Assembléia Legislativa virou gozação nacional. Convocada pelo Cb. Almi do PT, a faixa estendida em homenagem aos agraciados “comeu” parte do nome do estado. Ao invés de Mato Grosso do Sul escreveram “Mato do Sul”. Pior: a faixa levou a assinatura da Assembléia e do deputado petista.

Depois do fiasco do deputado Cabo Almi na chamada Casa do Povo a pergunta que ficou no ar é “quem mandou confeccionar a faixa?”. Dizem que foi a agência de Publicidade “AGR”. Comenta-se pelos corredores que essa “agência” seria da esposa de um deputado.

Depois que Ponce De León andou procurando a eterna fonte da juventude e não encontrou, cientistas descobriram que a “metformina” associada a outras substâncias retarda o envelhecimento humano. O remédio só pode ser usado por diabéticos. Em pessoas sem diabetes, o uso prolongado do medicamento pode fazer o pâncreas entender que está sendo suprido seu funcionamento e parar de funcionar, tornando a pessoa diabética do tipo 2.

Começa hoje a Exposição em Sidrolândia com muitas atrações musicais, máquinas e animais. Todo mundo está entusiasmado com o acontecimento que deverá atrair muita gente àquela cidade. O caminho é Sidrolândia.

Estreia hoje no Cinemark do Shopping Campo Grande o filme ‘Divaldo’. Um “filmaço” sobre a obra espírita do médium Divaldo Pereira Franco, hoje com 97 anos. Eu recomendo.

Na rua Babilônia, no Tiradentes, há poucos metros da FM-101.9, roubaram a tampa de um bueiro há mais de 60 dias. Carros, motos, bicicletas e pessoas já caíram no local, que para evitar acidentes está agora protegido com uma carcaça de geladeira. Na bolsa de apostas a discussão é “quando” a Águas Guariroba vai tomar providência.

O que mais chama a atenção? o novo ou o que é bem cuidado? Se você respondeu “o bem cuidado” parabéns! Segundo a “filhosofa” Ana Rita: “O que é bem cuidado é mais belo do que o que está na moda”.

Funcionários dos Correios de greve desde ontem em todo o País. Ninguém vai sentir falta. Se a greve durar vão descobrir que os Correios já não mais fazem falta. O caminho é a privatização, e isso vai acontecer na Era Bolsonaro.

As seis dezenas do Concurso 2.187 da Megasena, sorteadas ontem no Espaço Loteria Caixa em São Paulo, não teve acertadores. Sábado o prêmio será de 100 milhões. Dezenas sorteadas: 10-11-16-21-46-50. A quina teve 124 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 40.600 reais. 10.072 apostadores fizeram a quadra e vão receber R$ 714,09.

Governo do Estado abandona a aviação a pistão e ingressa na era do jato. Um Citation II foi comprado do governo de Santa Catarina para proporcionar mais rapidez nas ações de governo. Parabéns!

Mais uma pesquisa “Ranking” correndo nas redes sociais. Os poucos que leem não acreditam. Dizem que as pesquisas da “Ranking” mentem mais que ponte velha. Essas informações visam apenas mexer com a vaidade de vaidosos sem qualquer fundo de credibilidade, especialmente quando “lista” os 10 vereadores mais atuantes. Para a pesquisa vai aqui a nossa “tripla’ chicotada.

