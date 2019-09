As Dez Mais

Quarta-feira, 11 de setembro de 2019.

Primeira:

Há 18 anos atrás a Al-Kaeda fazia o seu maior atentado: as torres gêmeas nos Estados Unidos. Por causa disso Osama bin Laden foi cassado em todo o mundo até a morte. Seu corpo foi atirado ao mar para evitar que fosse cultuado por seus seguidores.

Segunda:

Entra em cartaz amanhã no Brasil o filme “Divaldo” sobre a vida e a obra do médium espírita Divaldo Pereira Franco, hoje com 97 anos de idade. O filme ficará em cartaz no Cinemark.

Segunda:

Corumbá/Campo Grande já está sendo feita a linha por Buser, um serviço alternativo ligando a Capital ao Interior e vice-versa, com conforto, rapidez e passagem 60% mais barata que as da Andorinha. Esse serviço de Buser está em todo o Brasil, e é uma idéia genuinamente brasileira.

Terceira:

Onda de calor deve chegar hoje ao Mato Grosso, segundo o Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia. Cuiabá deverá ter hoje 41 graus com sensação térmica de 46 graus, sem previsão de chuva. O serviço alerta para o risco de mortes devido a elevada temperatura.

Quarta:

Em Campo Grande a temperatura vai chegar próxima a 40 graus com umidade relativa do ar chegando aos perigosos 15%. A região de Corumbá e Miranda deve registrar temperatura de até 44 graus.

Quinta:

O presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula, disse que o partido vai seguir a diretriz da Executiva Nacional que deseja candidatos em todas as capitais brasileiras. A se confirmar a previsão, a aliança PSDB/PSD poderá estar seriamente comprometida.

Sexta:

Negada a denúncia do MPF contra o ex-governador André Puccinelli. Havia o órgão acusado Puccinelli por fraude em licitações e nas obras da rodovia MS-040 e no Aquário do Pantanal. Outras 41 pessoas também haviam sido denunciadas.

Sétima:

O Partido Progressista está correndo atrás de um candidato à Prefeitura de Campo Grande em 2020. Com Rose desistindo de mudar do PSDB, o partido entabula conversações com o deputado estadual Cel. David que está com o pé no estribo para deixar o PSL.

Oitava:

O Brasil vai criar uma espécie de CPMF para salvas as finanças federais e socorrer os estados. Em Brasília a conversa já corre como alternativa para salvar o governo Bolsonaro.

Nona:

Carlos Marun voltou a ‘cantar de galo’ dizendo agora que vai denunciar procuradores da força-tarefa da Lava Jato por trechos publicados pelos aplicativos Telegram e The Intercept Brasil. Marun disse que o ex-presidente da Câmara Federal está preso até hoje por não querer mentir em seus depoimentos.

Décima:

De 6 a 12 de outubro a cidade de Bandeirantes estará festejando de a 63ª Festa em louvor a N. S. Aparecida. Quem manda avisar é o Pe. Irineu. No dia 12 haverá Cavalgada, Churrasco, Showbaile e Coroação das Rainhas da Festa. D. Rosa Miyasato a grande incentivadora da festa convida a todos a comparecer e prestigiar.

CHICOTADA DO DIA!

Os motoristas e donos de veículos não aguentam mais a pressão dos “flanelinhas”. Trata-se de um pessoal perigoso, sem identificação e que ganham a vida intimidando proprietários de carros que tentam estacionar em locais com estacionamento já regulamentado. Ontem nas imediações de Mercadão saiu até facada. Em Campo Grande ou você se sujeita a ser assaltado pelos estacionamentos da área central ou pelos flanelinhas. Sair de casa para estacionar na área central exige: paciência e um saco de dinheiro. Essa turminha braba merece a nossa “tripla” chicotada.

