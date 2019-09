As Dez Mais

Terça´feira, 10 de setembro de 2019.

Primeira:

A Festa do Ovo em Terenos continua dando o que falar. Dizem que o prefeito aprontou novo “barraco”, desta vez com o cantor Manutti, que por sua vez não enjeita briga. Tiveram que separar os dois para a coisa não ficar pior. Barraco e barraqueiro se desentenderam e por pouco não chegaram às vias de fato.

Segunda:

Em outubro o IBDA e o Instituto de Direito Administrativo de MS, promoverão a 33ª Edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, o maior evento acadêmico e profissional no gênero. Dia 19 próximo promoverão o “Café com a Imprensa” no Deville Hotel.

Terceira:

A fronteira continua na base da “bala”. Ontem mataram o empresário Alberto José Khoeller, defronte a uma Escola Infantil. Os pistoleiros se emparelharam com a caminhonete da vítima e abriram fogo. Mais de 100 pessoas já foram assassinadas na fronteira nestes “nove” meses deste ano.

………………

DIREITO DE RESPOSTA:

Pr. Dionísio é Presidente da Assembléia de Deus Missões há 28 anos. São milhares de vidas salvas pela Boa Nova de Jesus Cristo. Em Jesus há salvação. Ele é o Caminho, a verdade e a Vida.

OUTRA NOTA:

Prossegue o Pastor:

As mentiras só trazem dor, mas o próprio Jesus Cristo disse: Conhecereis a Verdade e a verdade vos libertará. Que a ‘Boa Nova’ possa estar em nossas vidas. O bem prevalecerá, por Todo Joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus vos abençoe.

…………………….

Quarta:

Segundo pesquisa do Datafolha, 70% dos entrevistados são conta a indicação do filho do presidente para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

Quinta:

Ricardo Perri, de 42 anos, pai de três filhas, a mais nova com 8 meses, é o 14º transplantado renal na Santa Casa de Campo Grande. Ele fazia hemodiálise há 7 anos, até ser transplantado em 24 de agosto pela equipe de urologia. Parabéns aos médicos: Adriano Lyrio e Guilherme Stangarlin e à médica nefrologista responsável pelo paciente, Dra. Rafaella Campanholo Grandinete e toda equipe multiprofissional do centro cirúrgico.

Sexta:

A Rede Globo continua forçando a aceitação do beijo gay publicado numa revista de adolescentes, cujo prefeito do Rio tentou impedir a venda sem a restrição de invólucro como deveria ter sido colocada na Bienal do Livro, mas a família brasileira tem descido o cacete nas insistências da Globo usando as redes sociais.

Sétima:

A Rede Globo denunciou o deputado federal Luiz Miranda de fazer negócios escusos e lesar brasileiros. Na entrevista dada a um repórter da Globo o deputado desafiou a Globo – patroa do repórter – a pagar a dívida dela de impostos e empréstimos contraídas com o governo brasileiro. Isso a Rede Globo não mostrou.

Oitava:

Bolsonaro nomeou Ronaldinho Gaúcho como embaixador do turismo do Brasil, só que o nomeado não pode pôr os pés fora do país. Seus dois passaportes – um brasileiro e outro espanhol – estão retidos por causa de uma mega dívida ambiental de 9,5 milhões, devido a construção de um trapiche na Orla do Guaíba.

Nona:

Bebê de 10 meses é o primeiro caso de sarampo registrado em nossa Capital. A doença foi contraída em S. Paulo. Nas clínicas particulares já estão faltando vacinas.

Décima:

Em Paranaíba segue de vento em popa um dos melhores e mais avançados programas de Odontologia pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Já beneficiou mais de ‘trezentos’ pacientes com mais de ‘mil’ implantes dentários, graças à administração arrojada do prefeito Ronaldo Misiara, sua Secretária de Saúde Déborah e a Câmara de Vereadores. Um exemplo para Mato Grosso do Sul.

Parabéns!.

CHICOTADA DO DIA!

Dois baderneiros presos sábado por perturbação ao sossego: som alto em dois carros velhos numa rua no bairro Guanandi II. Um deles foi autuado por ameaça: atirou uma garrafa de vinho no vizinho que havia reclamado. O mau-vizinho infelizmente é uma praga social; deseducado para viver em sociedade e por duvidar da eficácia da lei que proíbe esse tipo de manifestação, brinca com a legislação vigente, se esquecendo que um dia poderá precisar da vizinhança e poderá encontrar as portas fechadas pela agressividade e desrespeito ao direito da maioria. Esses dois viraram exemplo de como não se comportar em público. Recebem hoje a nossa ‘tripla’ chicotada. Uma por não respeitarem o silêncio; outra pela agressividade contra quem reclama e a ultima para aprenderem a ouvir pelo menos ‘música boa’.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dra. Claudia Carvalho Bittencourt; Dr. Márcio Cury; Dra. Tatiana Serra; Deputado estadual Herculano Borges; Ana Lemos da Silveira; Caburé Boaventura, Pres. Sindicato dos Mototaxistas; Jhulia Vanessa e Wellington Oliveira.

MEUS AMIGOS!

Daniel Lacerda; Dr. Cauê nosso ouvinte, influenciador digital; Pras. Márcia e Daniele da Avivad de Aquidauana, que visitaram ontem o empresário Quirino Pícolli; Ziegfried Janzen que manda o recado: Aqui no Tocantins estamos fritando ovo no asfalto!; Dra. Maria de |Lourdes Cano; Dra. Regina Rodrigues da Mota; Dr. Oclécio Assumpção.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários