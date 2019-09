As Dez Mais

Sexta-feira, 6 de setembro de 2019.

Primeira:

Ida do ex-governador André Puccinelli à Câmara levantou a fervura política na Capital, ainda mais com a declaração dele noticiada hoje de capa no ‘Correio do Estado’ de que se a Rose estivesse no MDB venceria como candidata à Prefeitura de Campo Grande.

Segunda:

A afirmação de Puccinelli serviu apenas para aquecer o debate político. Rose é bem tratada no PSDB, mas se deixar o partido vai perder o cargo para seu suplente. Apesar de ficar se oferecendo como candidata, a deputada se considera uma prisioneira do seu partido e não será candidata a nada.

Terceira:

Foi só Puccinelli botar a ‘cara pra fora’ para que a Justiça Federal lembrasse dele e mandasse bloquear 42,5 milhões de seus bens. A ordem partiu do juiz Federal Pedro Pereira dos Santos da 4ª Vara Federal.

Quarta:

Não foi apenas Puccinelli lembrado pela 4ª Vara Federal. Outros companheiros dele também entraram no bloqueio de bens: Edson Giroto – que segue preso – e João Amorim que está em liberdade, mas que poderá voltar pra cadeia a qualquer instante.

Quinta:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), que é candidato à reeleição e tem apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), preferiu ignorar a publicação provocativa de Puccinelli que atiça Rose Modesto ao confronto. Marcos sabe onde tem que chegar para ser reeleito e alimentar polêmica é dar voz a adversários.

Sexta:

A CCRMSVia se mantém quietinha em relação ao plano anual de obras que deveria fazer sobre a Br-163, famosa “estrada da morte” em nosso estado. A concessionária continua recebendo pedágios sem fazer obras e não existe um plano capaz de puni-la pela inadimplência contratual. Falta uma lei que regulamente a descontratualização pelo não cumprimento de contrato.

Sétima:

Perguntaram para Edson Arantes do Nascimento – o Pelé – o seguinte: “Se a Seleção de 70 jogasse hoje contra o Palmeiras, de quanto ela ganharia?”. Pelé respondeu que o placar seria de 1 a zero, e considerou o seguinte: “Os jogadores da Seleção de Ouro estão hoje com mais de 60 anos!”.

Oitava:

O deputado estadual Marçal Filho conseguiu que a juíza federal substituta Dra. Dinamene Nascimento Nunes, da 2ª Vara Federal de Dourados, mandasse tirar do ar reportagem que tornou pública a informação que Marçal havia se tornado réu num processo por corrupção passiva. O processo é sigiloso e tramita na Justiça Federal.

Nona:

Entrevistado nesta manhã pelo programa “Boca do Povo” da FM-101.9, o diretor-presidente da CASSEMS, Dr. Ricardo Ayache, disse que “A Cooperativa dos Otorrinolaringologistas queria um aumento de 30% para seus associados”. Como a entidade não tinha como atender, melhor foi romper o contrato e contratar médicos de fora, que já estão atendendo os associados”.

Décima:

Havia virado moda médicos se fecharem em bloco para forçar hospitais e órgãos públicos dar aumentos irreais para eles, mas desta vez bateram num muro. A CASSEMS puxou a fila e a reação poderá encorajar todos os demais planos e hospitais à não ceder a esse tipo de chantagem. Semana que vem Ayache estará na FM-101.9, falando sobre o “Plano B” que pegou os Otorrinos de calças curtas.

CHICOTADA DO DIA!

Usuários estão descendo o cacete no péssimo atendimento do DETRAN no Shopping Campo Grande. À noite eles colocam um aviso escrito à mão de que as senhas estão encerradas, deixando muita gente sem atendimento. Ou está faltando gente para trabalhar ou quem está empregado não quer trabalhar de forma a atender as pessoas. Isso é uma vergonha e pelo mau atendimento merecem a nossa tripla chicotada de hoje!.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Nossa querida Profa. Reni Domingos dos Santos; deputado estadual Felipe Orro; A bela Ana Lúcia Scardini; Dr. Oldemiro Hardoim Junior; Dra. Márcia Neder; João Victor Massud; Sinedir Kanashiro; José Vieira Maia; Lorene Ferrari; Laila Paula; Ricardo Augusto Pegolo; A belíssima Renata Guedes e Maria de Fátima Veloso.

MEUS AMIGOS!

Brunão Dittimar; Davi Figueiró; Marco Aurélio; Dercídio, da SESAU; Emidio Milas; Gibim em Santa Catarina; Amarildo do Restaurante Ki-Delícia; Guto do Aero Rancho; Wellington do Detran; Dra. Maria de Lourdes Cano, delegada da Polícia Civil e Corregedora do Detran: João Melo; Radialista João Bosco de Medeiros; Radialista Paulo Cavalheiro; Vereadoras: Enfermeira Cida e Dharleng.

Segunda-feira eu volto!

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários