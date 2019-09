As Dez Mais

Quinta-feira, 05 de setembro de 2019.

Primeira:

Votado ontem o projeto de lei dos deputados Lídio Lopes (PATRI), Barbosinha (DEM) e Gerson Claro (PP), que barra a população do uso do microfone da tribuna da Casa. O placar dói de 8 a 10. Mas os “donos” dessa maluquice voltarão à carga para ver se “o” aprovam.

Segunda:

Todo mundo de olho nos passos da deputada Federal Rose Modesto, do PSDB. Ela quer se desfazer das plumagens tucanas e embarcar no Partido Progressista para disputar a Prefeitura de Campo Grande no ano que vêm. E dizem que ela tem estado de “tititi” com o ex-prefeito cassado Alcides Bernal que será seu cabo eleitoral.

Terceira:

Quem souber quem é o dono ou a dona do prédio do Hotel Campo Grande que ponha a boca no trombone. Tem coisa muito esquisita por detrás da proposta de favelização do local. Ou a cidade lava essa roupa suja ou perderá a oportunidade de matar no ninho o nascimento da cobra.

Quarta:

Em Araçatuba-SP a prefeitura da cidade convocou para trabalhar como coveiro o jovem Jair André de Oliveira, aprovado em concurso no ano de 2016. Só que Jair morreu em julho último depois de um acidente com moto. O edital que o convoca dá prazo de 30 dias para que ele se apresente ou perderá a vaga.

Quinta:

O Guarda Civil Metropolitano Marcelo Rios, que está preso na Penitenciária Federal de Mossoró-RN, está “doidinho” para fazer a chamada ‘delação premiada’. Dizem que está abandonado e está doidinho para botar a boca no trombone. Ontem ele foi demitido do cargo da GCM. O ‘pé na bunda’ saiu publicado no Diogrande.

Sexta:

Cooperativa dos Otorrinolagingologistas de MS denunciaram a CASSEMS no Ministério Público Estadual. 54 médicos foram descredenciados sem uma justa causa. A CASSEMS afirma que todas as operações agendadas serão realizadas com seu novo corpo clínico da especialidade.

Sétima:

O TRT autorizou a abertura do comércio de Campo Grande no sábado. Hoje é o prazo dado pela FECOMÉRCIO para os comerciantes que desejarão manter suas portas abertas. Quem trabalhar terá direito a folga compensatória e a receber 82 reais pelo dia trabalhado.

Oitava:

Tendência dos desembargadores do TJMS é pela anulação das 8 horas diárias imposta pelo Governo do Estado aos servidores públicos estaduais. Na votação de ontem o placar foi suspenso quando estava 4 a zero.

Nona:

O bimotor da MS Táxi Aéreo, que tinha a bordo Luciano Huck, sua esposa Angélica, 3 filhos e duas babás, que calou os motores em pleno ar obrigando a tripulação a um pouso forçado, estava voando com um capacitor invertido, o que mostrou ao comandante um nível de combustível muito superior ao que realmente havia nos tanques.

Décima:

E atenção!

O ex-governador Dr. André Puccinelli (MDB) apareceu de ‘sopetão’ nas dependências da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Bem-humorado fez ‘selfies’ com todo mundo, contou piadas e visitou o vereador Dr. Wilson Sami. A conversa entre eles não foi revelada, mas na saída, perguntado sobre o teor da conversa André mandou que perguntassem ao Dr. Sami aquilo que haviam conversado.

CHICOTADA DO DIA!

Deu na coluna do colega Claudio Humberto: “Delcídio do Amaral tem recebido afagos de políticos que o ignoravam há tempos”. Falando nele: Delcídio esteve na manhã de hoje no “cafezinho” do programa ‘Boca do Povo na 101.9’ e distribuiu simpatia numa conversa descontraída e muito franca. Como dizia o ex-prefeito de Campo Grande Dr. Levy Dias: “Se quiser saber quantos amigos que você tem é só quebrar ou ir preso!”. Para aquelas amizades de ‘meia-tigela’ que é muito comum nos meios da política e sociais, segue hoje a nossa ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Radialistas Nivaldo Mota e Arlindo Florentino; A bela Marlene Anache Hage; Celso Luiz Ovewlar Filho; Mariana Medeiros Navarro; Dr. Celso Cestari Pinheiro; Adriana Bialta; Prof. Diretora de EMAI Cristiane Farias; Senador Nelsinho Trad; Adriana Morena e Marcela Oliveira.

MEUS AMIGOS!

Márcio Modesto, pres. Adm. Da ABB (Associação Banco do Brasil); Radialista e futuro vereador desta Capital João Bosco de Medeiros; Des. João Batista da Costa Marques; Luciano Dias; Gibim nosso ouvinte em Santa Catarina; Dra. Keila e Valter comemorando 10 anos de feliz união conjugal; Milton do “Restaurante Maó” o melhor filé à parmegiana do mundo; Acadêmica de Direito Andréia Olarte; Te. Marcos Paulo do BOPE; Riverton da SEMED; Cleiton da Funsat; D. Beth da Metallú; Fabíola jornalista do Procon/CG; Dra. Tânia Garib; Abud da ótica George Floyd.

