As Dez Mais

Segunda-feira, 2 de Setembro de 2019.

Primeira:

Agosto se despediu com chuvas fracas, mas o bastante para melhorar a qualidade do ar que estava em clima de deserto. Este mês as águas começam aparecer novamente pelo Centro-Oeste marcando o fim de um dos invernos mais secos dos últimos “sete” anos.

Segunda:

A INFRAERO bloqueou a partir de ontem a permanência dos quase 50 táxis do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Na “surdina” licitaram o local dos táxis buscando mais lucros do que recebiam dos taxistas que era por volta de R$ 6.500 reais por mês. 120 carros de aplicativos tomaram o lugar dos táxis.

Terceira:

A guerra dos táxis para permanecer no nosso Aeroporto poderá ir parar na Justiça Federal. Certamente uma “liminar” se concedida promete botar uma azeitona no pastelzinho da INFRAERO.

Quarta:

Amanhã em Brasília quem entra no caso dos táxis pedindo providências é o deputado federal Dagoberto Nogueira, do PDT, que promete levar o caso ao presidente Bolsonaro. É possível que a pressão política ajude aos taxistas permanecerem no nosso Aeroporto por mais algum tempo.

Quinta:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) numa reunião de última hora com os taxistas do Aeroporto, disse que “Se não tiver jeito a Prefeitura vai instalar um ponto para eles na Duque de Caxias. Como a grana está curta, é possível que esse remendo saia apenas no final do ano.

Sexta:

Os franceses estão com a pulga atrás da orelha com os chineses. É que o vinho francês que já foi considerado um dos melhores do mundo, numa competição de degustação perderam para a qualidade dos vinhos californianos. E os chineses começaram apreciar a bebida, cuja importação cresceu 26.000% entre 2000/2011.

Sétima:

Para piorar a situação do vinho francês, a China descobriu próximo a Mongólia solos iguais aos de Bordeaux, na França: ricos em calcário, potássio, argila e pedra, com estações bem definidas, e começou plantar e fabricar vinhos, e estão fazendo um vinho que piorou nota 96 de uma escala de 100, assustando todo mundo.

Oitava:

Por descumprir ordem judicial que mantinha os vereadores Pedro Pepa e Pr. Cirilo Ramão, afastados da Câmara de Dourados, os dois foram presos na sexta-feira, dia 30. Mas o desembargador Divoncir Maran mandou soltá-los, mas continuam impedidos de freqüentar a Câmara Municipal.

Nona:

Sexta-feira o Tribunal de Justiça do MS confirmou a perda das cotas da FM-América, de Aquidauana que pertencia ao ex-prefeito Raul Freixes. Quando prefeito Raul roubou uma folha de pagamento dos servidores municipais, e mesmo sendo condenado em todas as instâncias não devolveu o dinheiro. A Prefeitura de Aquidauana arrestou as cotas da rádio como única forma de ressarcir o prejuízo.

Décima:

Gabriel Espíndola Cândia, de 26 anos, foi alvo de pistoleiros quando saia do Shopping China em Pedro Juan Caballero. Gabriel é filho da vereadora Anny Espíndola e neto Pablino Antonio Mendoza Espínola. Três pistoleiros agiram na emboscada. Gabriel foi sócio do narcotraficante Jarvis Pavão em uma empresa de eventos.

CHICOTADA DO DIA!

Interventora temporária da UFGD, Mirlene Damázio, mandou reintegrar ao curso de Medicina, seis alunos que fraudaram as regras das cotas, não se enquadrando no chamado PPI (preto, pardo ou índio). O clima interno é de guerra. A UFGD pode parar diante de protestos dos alunos. Mirlene fez um acordo na calada da noite para botar panos quentes na polêmica, mas vai botar fogo naquela Universidade. Vai pra ela a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dr. Gervásio Oliveira, vice-presidente da OAB/MS; Jean Saliba, ex-presidente do CREA;MS; Mairí Cristina De Castro Cotrim Souza, de Recife-PE; Mary Vilalba; JornalistaEllen Genaro; Roberto Vilalba Jr.; Comandante João Antônio Fim; Ver. Chiquinho Telles; Jor. Liziane Berrocal; D. Marlene Bossay;

MEUS AMIGOS!

Prof. Riverton, da SEMED; Prof. Brunão Dittmar da UNIDERP; Vanderlei Cabeludo; Dep. Zé Teixeira; Marco Aurélio; Marcão do Gugu; Chileno e Elis; Ademar e Gustavo do Posto Carandá.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários