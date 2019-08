As Dez Mais

Quinta-feira, 29 de agosto de 2019.

Primeira:

Associados da CASSEMS estão “bicudos” com o corte de convênio com os melhores profissionais da otorrinolaringologia. A especialidade agora só está sendo encontrada no ambulatório do hospital do Plano.

Segunda:

A bomba do dia!

Dizem que a Anhanguera não está cumprindo o contrato e a UNIDERP e que poderá retornar às mãos do antigo dono. Se for verdade, aquilo que é um desastre para a Anhanguera será uma felicidade para todos que amam o ensino de qualidade e que se perdeu nesses poucos anos sem a direção do competentíssimo Prof. Pedro Chaves dos Santos Filho.

Terceira:

Amanhã (sexta-feira) é dia de eleição na Asalmasul – Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa. Será CHAPA ÚNICA. Nailor Marcondes é candidato a Secretário. Pedro Gaeta é candidato à presidência. Parabéns.

Quarta:

Em Terenos o prefeito Barraco continua sendo o queridinho da população. Gente simples, com uma excelente assessoria, vai enfrentar a próxima campanha com a popularidade em alta. Contra ele não surgiu até agora nenhum candidato a altura.

Quinta:

Ainda sobre Terenos: O presidente estadual do PSDB já mandou um recado para aqueles que querem botar as ‘manguinhas’ de fora com o xaveco de sair candidato a prefeito só para negociar e fazer a campanha de vereador de graça. Ano que vem a negociação vai ser direta, sem intermediários. Acabou a farra de corretagem de partido na cidade.

Sexta:

Depois da covardia de Emanuel Macron que só faltou dar “pulinhos” achando que o Brasil estava pegando fogo, as redes sociais estão preparando um boicote contra as patrocinadoras do Jornal Nacional, da Rede Globo, por ter dado ampla cobertura ao imbecil presidente francês. As empresas a serem boicotadas são: Habibs,

Havaianas, Fiat, Volkswagen, Cacau Show, Kopenhagen, Natura, Extra, Guaraná Antárctica, Vivo e Seara.

Sétima:

O TJMS inocentou o ex-prefeito Gilmar Olarte de duas acusações por “improbidade administrativa” pela implantação do primeiro Hospital da Criança que já vimos. Depois que o abestalhado que o substituiu ordenou o fechamento do hospital até agora os país vivem correndo ‘pra cima e pra baixo’ com filhos nas costas à procura de pediatras.

Oitava:

A INFRAERO vai proibir a partir do dia 1º de Setembro que 50 táxis do nosso Aeroporto façam ponto no local. Na surdina ela licitou a vfenda do espaço para uma empresa de aplicativo e reservou apenas “uma vaga” para os taxistas pegar clientes. Até agora o Sindicato dos Taxistas não se pronunciou para defender seus associados.

Nona:

O ex-deputado João Leite Schimidt, presidente estadual do PDT disse que “Foi um erro ter escolhido Odilon de Oliveira como candidato a governador do partido”. Schimidt disse que “errar pela segunda vez isso não irá acontecer”.

Décima:

O IBGE mais uma vez “nega” que Campo Grande tenha 1 milhão de habitantes. Na conta deles nossa Capital não chega ter nem 900 mil habitantes. Para ser mais exato, pela conta deles temos 895.900 habitantes.

CHICOTADA DO DIA!

Denunciados por “corrupção” o deputado Marçal Filho, a ex-esposa dele Keliana Fernandes Mangueiras e o ex-secretário da prefeitura dse Dourados Eleandro Passaia. Segundo procuradores da República “eles montaram um ‘esquema’ para tomar do falecido prefeito Ari Artuzzi a quantia de R$ 2 milhões que seriam desviados de remédios” para Marçal fazer sua campanha política de reeleição à Câmara Federal. O tempo passou, Ari Artuzzi morreu, Eleandro Passaia sumiu, Marçal virou deputado estadual e Keliana apresentadora de televisão. Se condenados podem pegar de 2 a 12 anos de prisão. Merecem a nossa ‘tripla’ chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Meu ‘amigãozão’ André Patrola; Gil Carlos de Camilo; Dr. Amilton Plácido da Rosa; Otávio Gomes Figueiró; Solange Brum; Janaína Gaspar e Alcides Tenório.

MEUS AMIGOS!

Rosaura Dittimar; Gerson Zhadi; Zé Romeu Dittmar e Brunão Dittmar; Panificadora e Confeitaria do Alemão no Bom Jardim; Pr. Joelma; Adão da Graça; Marcio Chok Crock; Pe. Zé Maria; Dr. Rubens Vilalba; Liziane Berrocal; Cel Garcia; Jor. Andreia Cercarioli; Lincoln Fonseca; Odilon Taxista.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários