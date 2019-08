As Dez Mais

Quarta-feira, 28 de agosto de 2019.

Primeira:

O dia amanheceu triste em Aquidauana. Carlos Alberto Mendonça, de 58 anos, invadiu na noite de ontem uma igreja evangélica e assassinou na frente de fiéis a pastora Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça, de 48 anos. Ele fugiu depois do crime, mas voltou na madrugada ao local onde tentou o suicídio, sendo socorrido, medicado e preso.

Segunda:

Na tarde de ontem na 26 de agosto com a Guia Lopes em Campo Grande, o motociclista Larion Moreira de Oliveira, de 31 anos, pilotando em alta velocidade e de forma imprudente, bateu em dois veículos. Seu corpo foi parar debaixo das rodas de um ônibus do transporte coletivo, morrendo esmagado.

Terceira:

Tomaram o PSC do Wilson Dallas. O partido foi parar nas mãos de Paulo Mattos que anda dizendo que será candidato a prefeito de Campo Grande. Dizem que as promessas feitas ao presidente nacional do partido foram mirabolantes, entre elas a de que o cunhado de Paulo Mattos será candidato a deputado federal em 2022.

Quarta:

Quem está trabalhando muito em Brasília, dando expediente em tempo integral na Casa Civil da Presidência da República é o meu amigo Alfredinho Zamlutti Jr. Nos finais de semana ele supervisiona as fazendas da família.

Quinta:

Arrombadores invadiram o depósito da Fecomércio e levaram dois computadores Apple, avaliados em 23 mil cada. Dizem que, antes de se “pirulitarem” comemoraram o roubo abrindo uma garrafa de champanhe que devia valer mais que os dois computadores juntos.

Sexta:

Assassinado no presídio de Cidade do Leste, no Paraguai, o ex-braço direito do narcotraficante Jarvis Pavão, Ángel Tranquilino Gimenez. Ele foi levado por detentos que o passaram ao ‘fio da navalha’. Ángel havia participado do massacre de 16 de junho na penitenciária de San Pedro, na guerra interna entre o Clã Rotela e membros do PCC.

Sétima:

Marquinhos Derzi está tentando ser nomeado para comandar a SESAI (Secretaria Especial da Saúde Indígena), mas não está fácil. É que o ministro da Saúde Luiz Mandetta é contra sua nomeação. Marquinhos quer fazer base para ser candidato a deputado federal em 2022. Tenta resgatar o cacife político do seu tio Flávio Derzi.

Oitava:

Moradores da Vila Jacy reclamam do barracão abandonado pertencente ao antigo Laticínios Iporã, vendido ao Leite S. Gabriel. O local virou uma ameaça à saúde pública. Moradores pedem providências urgentes. Tomara que na prefeitura alguém ouça isso.

Nona:

O presidente da França Emmanuel Macron já brigou com o Bolsonaro pelos comentários contra sua mulher nas redes sociais. Bolsonaro anda bravo com Macron por tê-lo chamado de mentiroso. Agora Macron está furioso com as mídias europeias que descobriram que ele tem um “namorado”. Melhor uma “saída à francesa!”.

Décima:

O INSS vai pagar antecipadamente o 13º para 302 mil aposentados e pensionistas do estado. O pagamento animou os comerciantes. Serão injetados R$ 199 milhões na economia estadual.

CHICOTADA DO DIA!

Intraduzível a covardia do ex-marido, que armado de revólver invadiu um templo evangélico e matou a ex-esposa, pastora que orava com seus fiéis. Esse tipo de covardia precisa de ser combatido com a dureza exemplar da justiça sem dó nem piedade contra quem comete esse tipo de selvageria. O vagabundo, ainda querendo se fazer de vítima tentou o suicídio se esfaqueando em lugar não mortal. Merece a nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Prefeito Marquinhos Trad, recebendo abraços e o carinho do povo campo-grandense; Desembargador Dr. Carlos Stephanini: homem de belíssima história que merece nosso carinho e cumprimentos pela data; A bela Jussara Andrekowisk; A sempre lindíssima Gil de Jesus e Wendel Coronel Alves.

MEUS AMIGOS!

Sr. Dercídio Rezende, da SESAU; Dr. Roberto Vilalba, de Terenos; Renato Escaramuça e sua esposa a perita criminal de Aquidauana Dra. Leandra; Minha amiga Carminda; D. Rosa Miyasato, de Bandeirantes; D. Beth da MetalLu; Dra. Carol Dittmar; Ronivaldo; Silmara; Alexandra do Consórcio Embracom; Colunista Fernando Soares; Antônio Cotrim em Balneário Camboriú-SC; Jor. Ana Flávia da Santa Casa de Campo Grande.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários