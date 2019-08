As Dez Mais

Quarta-feira, 21 de agosto de 2019.

Primeira:

Bolsonaro deu uma ‘mexidinha’ na caixa-preta do BNDES e pegou de Luciano Hulk a Luciano Hang, comprando jatinho com juros de 3,5% ao ano. Aqui no MS o intrépido João Baird comprou “dois” jatinhos de R$ 10,4 milhões. A farra dessa turma com dinheiro do BNDES, acabou.

Segunda:

Dia 25 (domingo) tem Base Aérea com portões abertos e show com a Esquadrilha da Fumaça em homenagem aos 127 anos de Campo Grande. O Aeroclube vai montar um stand para receber os alunos e os amigos.

Terceira:

O DETRAN-MS está mesmo em ‘palpos de aranha’. Um “passarinho” me contou que o órgão tem 40 mil IPVAs em vias de parcelamento que podem expirar o prazo de cobrança e que podem ser cancelados por decurso de prazo. Se o governo não agir rápido essa grana vai virar fumaça.

Quarta:

Dizem que “figurinha” que bancava o ricaço às custas da herança do vovô, que deixou pro papai, e ficou pro filhinho, está “patinando” para pagar um boleto R$ 2 milhões da Receita Federal. É como dizia a Tia Laura: Avô rico, Pai remediado, neto pobre.

Quinta:

Sobrinho “laranja” que assassinou covardemente o tio não está querendo passar aquilo que nunca teve para os legítimos herdeiros. Também não se explica por que o inquérito que apura o assassinato dele contra o tio, não anda.

Sexta:

“Saladão”: um ônibus que todo mundo quer na porta por se uma moderna ‘quitanda ambulante’ com verduras fresquinhas e sem agrotóxicos está fazendo ponto todas as manhãs dos sábados defronte o Asilo S. João Bosco, no Tiradentes. Corra, compre e se alimente de forma saudável. Marque um encontro com a boa saúde.

Sétima:

O petebista Delcídio do Amaral visitou o ex-governador André Puccinelli na sede do MDB. Falaram em parceria no interior para montar um “dream Team” de prefeitos e vereadores. Em 2020, eles que não serão candidatos a nada, mas no ano que vem, prometem virar a nossa política de cabeça para baixo.

Oitava:

Senadora Simone Tebet (MDB), mais 50 senadores, estiveram reunidos ontem por 4 horas com o ministro da Economia Paulo Guedes. Debateram medidas que permitam a transferência de recursos a estados e municípios. O presidente do Senado Davi Alcolumbre disse que o governo concorda que deve partir do Senado a discussão do novo pacto federativo.

Nona:

A prefeita Marlene Bossay, de Miranda, foi cassada ontem por ordem do juiz Alexsandro Mota. Assumiu a prefeitura a partir de hoje o presidente da Câmara de Vereadores Edson Moraes de Souza, do Patriota. Marlene continua em Brasília tentando uma liminar no TSE. Caso não consiga reverter o quadro, Miranda deverá ter eleição atemporã ainda neste ano.

Décima:

ICMS do gás deu uma despencada de 2018 para este ano. O que já foi R$ 150 milhões caiu para R$ 74 milhões em junho deste ano. O gás poderá até voltar a ser uma fonte de renda para nosso Estado, mas “tá difícil”.

CHICOTADA DO DIA!

Vereadores da nossa Câmara passaram o mandato mandando capinar terrenos baldios, instalar bicos de luz nas ruas, placas de ruas etc. Essa de conferir título de cidadania para um mentiroso estelionatário é de fazer cair “aquilo” da bunda. Tomara que voltem atrás para não constranger demais convidados. Mesmo voltando atrás, o vereador que concedeu de forma impensada nossa maior honraria, merece hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Kênia Lovizon, Juliano Albuquerque, Gioconda Marchini Holzschun, Dr. Wilson Ayach, Carla Oliva e João Braz.

MEUS AMIGOS!

Dr. Celso Arakaki: grande oftalmologista e sua eficiente secretária D. Maria; Proprietários e funcionários da Mercearia Dona Lurdes, no Jd. Imá; Colega jornalista Álvaro de Jardim; Ricardo Figueiró, do Aeroclube de Campo Grande; Delegado aposentado Luiz Rossalin; Cleyton da Funsat; Dr. Djalma do gab. Do Ver. Dr. Loester Nunes; José Ancelmo dos Santos e Família; Ver. Chicão de Corumbá; Colega jornalista Liziane Berrocal com seu site “A Onça”.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários