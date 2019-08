As Dez Mais

Terça-feira, 20 de agosto de 2019.

Primeira:

Em Quirinópolis/GO, um advogado deverá receber R$ 0,59 de honorários sucumbenciais. A juíza de Direito, da 1ª vara Cível, fixou honorários em 10% do valor da condenação que foi de R$ 5,90. O autor opôs embargos, que foram negados pela magistrada ao salientar que não houve vício em sua decisão e que, se está inconformado com a decisão, deve buscar a reforma por meio adequado.

Segunda:

Uma dona de 4 lulus da Pomerânia, moradora em um condomínio em Florianópolis, foi condenada a se desfazer de metade da sua “tropa” por causa da “perturbação do sossego”. Segundo o juiz de Direito Flavio André Paz de Brum, do 2º JEC de Florianópolis, embora os cães latam por instinto inerente à raça é necessário não perturbar os vizinhos com os latidos estridentes e intermináveis.

Terceira:

Faleceu ontem o jornalista Moacir de Castro Jorge depois de vários dias internado na UTI do Proncor. Ele tinha 64 anos e apresentou insuficiência coronariana. Estava internado desde o dia 30 de julho. Aos familiares e demais amigos de Moacir de Castro Jorge os nossos mais profundos sentimentos.

Quarta:

Prefeito de Murtinho junto com Ong dinamarquesa começou demarcar divisas de municípios por conta própria. A Prefeitura de Corumbá vai entrar com ação contra Murtinho. A demarcação vai trazer conflitos entre fazendeiros e indígenas. O estopim da bomba já foi aceso.

Quinta:

O Detran-MS já deixou desde a semana passada de emitir mais de 6 mil CNHs e certificados de licenciamento de veículos. O problema é no sistema de informática. É o “quarto” apagão neste mês.

Sexta:

Apesar de ter um gordo orçamento de R$ 374,2 milhões, nosso Detran tem deixado de pagar contas. A Perkons, cansada de cobrar o órgão, mandou desligar todas as lombadas eletrônicas, especialmente as do Parque dos Poderes. A dívida – perto do orçamento do órgão – é uma mixaria de R4 10,4 milhões.

Sétima:

Mulher “avestruz” engoliu 50 cápsulas de cocaína na Bolívia, mas foi presa pela PRF quando embarcava num ônibus para S. Paulo e de lá iria para Roma. Pelo trajeto suicida receberia 10 mil reais. Sorte dela ter sido presa. Poderia estar morta.

Oitava:

A cantora sertaneja Adriana Regina, que usa o nome artístico de Patrícia, da dupla Patrícia e Adriana, registrou “B.O” contra o ex-namorado dela, de 29 anos, que destruiu o carro da cantora. Ele também registrou “boletim” contra ela dizendo ter levado uma surra dos familiares da artista.

Nona:

Um “Cursinho” que dizia preparar jovens para o primeiro emprego foi fechado pelo Procon/MS, acusado de propaganda enganosa. Jovens que fizeram o curso que custava 200 reais, caíram numa armadilha. O que eles prometiam era tudo mentira. Isso é muito triste.

Décima:

A Noruega continua caçando baleias usando arpões com granadas que explodem ao penetrar no corpo dos cetáceos. Esses carinhosos gigantes marinhos demoram entre 6 a 25 minutos para morrer. Na maioria são fêmeas grávidas. Se em 25 minutos não morrerem acabam sendo alvejadas novamente. Olha quem está nos criticando sobre a conservação da Floresta amazônica…

CHICOTADA DO DIA!

Usuários da Br-163 na altura de Anhanduí estão revoltados com o descaso da CCRMSVia. É que essa concessionária, sem romper o contrato de arrendamento da estrada, passou a penalizar os usuários, mantendo apenas uma cabine de cada lado funcionando, obrigando à longa e desnecessária espera. Todas as vezes que pessoas perguntam por que as demais cabines não estão funcionando funcionárias alegam que “A concessionária está em fase de contenção de despesas’. Isso é uma pouca vergonha. Merecem “tripla’ chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

MEUS AMIGOS!

