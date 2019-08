As Dez Mais

Quinta-feira, 15 de agosto de 2019.

Primeira:

Notícias vindas lá do PTB através do amigo Daltro Albinelli, dá conta que o ex-senador Delcídio do Amaral vai se filiar ao partido. Eles esperam que o novo filiado confirme ser candidato a prefeitura de Campo Grande.

Segunda:

A notícia que Delcídio poderá disputar a Prefeitura de Campo Grande animou os petebistas. Eles estão precisando de motivação para fazer uma bancada das boas na nossa Câmara.

Terceira:

Megasena de ontem acumulou novamente. Para sábado o prêmio será aproximadamente 24 milhões. Dezenas sorteadas: 02 – 13 – 24 – 35 – 50 e 54. Acertadores da quina vão levar 35 mil cada; a quadra pagou 600 reais para 4.563 apostas.

Quarta:

Lá do gabinete do amigo Zé Teixeira a boa notícia é a da reforma do Castelinho, em Ponta Porã. A emenda foi do parlamentar e a publicação da obra saiu ontem no DIOSUL. É a recuperação de um patrimônio cultural de Ponta Porã que estava se deteriorando.

Quinta:

Câmara Federal aprovou projeto que pune “abuso de autoridade”. Juízes e promotores vão ter que a partir de agora “pisar miudinho”. Isso acaba com aqueles desmandos e operações espetaculosas expondo pessoas a vexames que no final acabavam em nada.

Sexta:

O Detran-MS informa que está com serviço de CNH e veículos fora do ar nesta quinta-feira. Motivo é a falha no link da operadora com a base nacional. Ainda não há previsão para que o sistema volte a funcionar. Usuários devem ligar no 3368-0500 e saber se os serviços voltaram a funcionar.

Sétima:

Estreia de Daniel Alves no São Paulo para o jogo de domingo contra o Ceará, no Morumbi. Os torcedores sampaulinos estão saltitantes com o lateral-direito. Ele pode salvar o S. Paulo dos resultados pífios dos últimos tempos.

Oitava:

O Fundo Nacional de Segurança Pública que é de 1,7 bilhão, vai liberar 89 milhões para Mato Grosso do Sul. É a segunda maior liberação. Perdemos apenas para S. Paulo.

Nona:

O deputado estadual Rinaldo Modesto foi perdoado pelo PSDB pela sua rebeldia e será mantido na liderança do partido na Assembléia. É sinal que a acomodação também deverá atingir sua irmã a deputada Federal Rose Modesto que tem se mostrado descontente e disposta a deixar o ninho tucano.

Décima:

A economia dos Estados Unidos começou dar sinais de estafa. Sinalizou ontem que poderá entrar em recessão, e isso causou turbulência nas bolsas em todo o mundo. Aqui o dólar deu um salto e a Bovespa fechou em baixa. Na Argentina também causou estragos. É rezar para que o alarme dado não aconteça.

CHICOTADA DO DIA!

Lá de Porto Murtinho chegando a informação que policiais civis de Campo Grande estão vasculhando a área. Pode haver novidades no caso do desaparecimento da campo-grandense Nathália Alves, de 27 anos, desaparecida há mais de um mês. É possível que aconteça uma boa ou uma má notícias. Vamos torcendo para que tudo fique bem. Na má sorte e premonição ruim vai hoje a nossa “tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Rosa Progetti Paschoal; Des. Sérgio Fernandes Martins; Maria Thereza Silva Oshiro; Edgar Rodrigues Pereira; Martha Barbosa dos Santos Pereira e Dr. Ary Dittmar Rahiant Neto.

Meus amigos!

Vereador Chicão de Corumbá; Prefeito Odilon Ribeiro da progressista Aquidauana. A cidade festeja hoje 127 anos de criação. Parabéns!; Ex-deputado Ary Rigo; Dr. Diogo da Oral Sin.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

