As Dez Mais

Sexta-feira, 09 de agosto de 2019.

Primeira:

Começa hoje a Festa de N. Sra. Da abadia em Campo Grande. Será na Cidade do Natal. Quermesse visa arrecadar fundos para a construção de uma nova igreja dedicada à santa. Presença de Gilson e Junior. Compareçam e prestigiem.

Segunda:

Energisa e FM-101.9 fazendo pedágio na Afonso Pena com a 13 visando informar como se precaver de acidentes relacionados com a rede elétrica.

Terceira:

Prefeito Marquinhos Trad meteu a tesoura nos gastos da Prefeitura de Campo Grande, reduzindo os custos em 30%. Ele culpa a queda no repasse do ICMS.

Quarta:

Investigação sobre crimes de pistolagens nesta Capital, mostram hoje em matéria de capa no Correio do Estado, uma denúncia assustadora: policial federal aposentado fazia “dossiê” de pessoas para o grupo de extermínio.

Quinta:

A investigação do GARRAS, continua de vento em popa. Arsenal preso no Monte Líbano está sendo periciado. Três Guardas Municipais estão presos; Polícia Federal está no caso. A qualquer instante a bomba vai explodir.

Sexta:

Estelionatário falsificou a Carteira de Identidade do ex-governador de Minas Newton Cardoso, e passou a fazer compras em nome do figurão. A aventura terminou quando o malandro se preparava para dar uma pescadinha no Pantanal, em Corumbá. Foi preso pela Polícia Civil e será recambiado hoje para Minas.

Sétima:

Belíssimo pronunciamento do senador Nelsinho Trad na tribuna do Senado, elogiando os serviços prestados à justiça estadual pelo desembargador Claudionor Abss Duarte: 32 anos de atividades. Homenagem merecida.

Oitava:

O presidente da Associação Mato-grossense de Magistrados Thiago Abreu, alertou que pode ocorrer prisões em massa de promotores de Justiça de Mato Grosso lotados no GAECO. Motivo das prisões: grampos ilegais. Segundo Thiago “Uma organização criminosa se instalou no órgão daquele estado”.

Nona:

O Brasil vai entrar para a lista de países que mais protege a impunidade. A “saidinha” para o Dia dos Pais, de Alexandre Nardoni e Suzane von Richtoffen está sendo criticada em todo o mundo. A afirmação ideológica de que o preso não é responsável pelo crime e sim a sociedade, não passa de lorota.

Décima:

Ministro Sérgio Moro disse numa entrevista à revista ‘Istoé’ que se alguém comprovar que a condenação dada por ele quando juiz Federal ao ex-presidente Lula está errada, ele deixa o cargo de ministro.

