As Dez Mais

Quinta-feira, 8 de agosto de 2019.

Primeira:

Conversei ontem com Dairo Cesar Peralta a respeito de nota dada nesta coluna no dia 16 de julho. Ele não pertence à Oscip Instituto Máxima Social, não promoveu nenhum Festival de Inverno; não tem nenhuma condenação e nada que o desabone. O Instituto Máxima, por sua vez, possui toda qualificação há 10 anos e também não tem nada que o desabone. Peço desculpas.

Segunda:

Governador Reinaldo Azambuja entra de férias hoje. Ontem fez um voo rápido para Santa Catarina onde foi tratar de negócios particulares, entre eles o recebimento de um belíssimo, novo, reluzente e rápido avião.

Terceira:

Quem gostou do Eduardo Costa em Campo Grande, vai se deliciar com o show dele na 52ª ExpoAqui, que será realizada dia 17, sábado. Aquidauana e redondeza está fervilhante com o acontecimento. Não percam.

Quarta:

O Lula fez que foi e acabou “fondo”. Era pra ser transferido de Curitiba para o Tremembé-SP, mas o STF achou melhor não. A juíza Carolina Lebbos já havia concordado com a transferência. Lula está sendo tratado a ‘pão e água’ na Justiça, mas a lei lhe garante benefícios inadiáveis que certamente virão. Prisão eterna só a morte.

Quinta:

Funcionária do Ministério Público de Dourados forjou ‘licença médica’ e foi “turistar” em Cancún-México. O golpe deu certo. Quando voltou ela recebeu salário normalmente, mas acabou investigada e pega na mentira. O final da história foi mais simples do que se pensa: Ela assinou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e vai pagar R$ 7,2 mil de multa.

Sexta:

A punição à servidora-turista de Dourados foi considerada “melzinho na chupeta”. A licença fraudulenta foi conseguida um dia depois dela ter comprado a passagem para viajar. O MP negociou com a defesa dela, dando-lhe 5 dias para depositar a multas de R$ 7,2 mil, um ‘terço’ do salário que ela recebe por mês no órgão que é de R$ 10,8 mil. Pra ela o “crime” compensou plenamente.

Sétima:

O cantor Castelo lançou um acústico caseiro que está arrebentando na programação da Difusora/FM-101.9. Ele interpreta magistralmente a música “La Malagueña”. Quem não ouviu tem que ouvir. Lindíssima. Parabéns.

Oitava:

Escola Amarelinha convida a todos para a palestra de Reinaldo Domingos, da DISOP, referência em Educação Financeira no Brasil. Será amanhã às 19 horas. Inscrições gratuitamente na Alberto Araújo Arruda, 467, Mata do Jacinto, fone 3354-5566. Vá e leve a família. Espetacular.

Nona:

A liberação de publicação de balanço das empresas S/A, feita com sarcasmo pelo presidente Jair Bolsonaro, será votada na Câmara Federal. Dizem que os deputados federais Tio Trutis e Luiz Ovando, vão votar contra a imprensa. Uma lástima.

Décima:

Ninguém quer comprar as fazendas do traficante Luiz Carlos Rocha, o “Cabeça Branca”. Elas já foram a leilão e nem apareceram interessados. Comprar um imóvel desse pessoal perigoso dizem que é como assinar uma sentença de morte.

CHICOTADA DO DIA!

Queixa-crime por ameaça vai ser registrada por outro prefeito do interior que foi ameaçado via whatsApp por um sujeito que dias atrás foi caçado pela DERF por extorsão contra outro prefeito do interior, mas escapou do cerco policial. Depois de alguns dias sumido, mandou seu advogado falar com o delegado. É a segunda vez que ele ameaça autoridades e nada lhe acontece. Esse merece a nossa “tripla” chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Sônia Urt; Robertinho Perez Filho; Des. Dra. Dagma dos Reis; César Rasslan Câmara; Eunice Dall Lago; Nossa querida Avani Cabral de Melo; Alex Sandro Dias; Naiza Jôsi; Artista Plástica Pat Helney; Enoc Feitosa Aguiar e Kelly Cristina Miranda.

MEUS AMIGOS!

Ismael Monteiro de Azevedo; Luciano Estrela; Alex Escaramuça; Joara Catan; Haydê Ferreira da Silva; Cléia Maria Lopes de Oliveira; Everton Risaldi; Jerson Domingos que promove domingo uma Costelada do Dia dos Pais em Rio Negro em benefício da Apae; Delcídio do Amaral e sua esposa D. Maika; Jor. Márcio Leal, de Terenos; Des. João Batista da Costa Marques.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários