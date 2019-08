As Dez Mais

Quarta-feira, 07 de agosto de 2019.

Primeira:

Malandros estão dando o golpe em pessoas que chegam na Rodoviária. Eles se oferecem como “aplicativo”. Enganada a pessoa paga R$ 35 reais por uma corrida que no aplicativo ficaria em 8 reais. Essa malandragem já pegou muita gente. Cuidado. Aplicativo é você que chama.

Segunda:

A pena do ex-deputado federal Edson Giroto será recalculada por determinação do juiz Mário José Esbalqueiro Jr., da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. Dia 28 de dezembro Giroto já terá cumprido “um sexto” da pena e poderá sair para o semiaberto se o recurso que ele tem no STF não der em nada.

Terceira:

O BOPE descobriu um esquema de tráfico de cocaína pura depois que prendeu na manhã de ontem Daniel Barbosa Galliano (35) quando recebia 3 baldes de cremes descolorantes enviados de Corumbá. Quando pingaram reagente no “creme” a coisa azulou e a casa caiu.

Quarta:

Sexta-feira o MDB fará reunião para traçar planos, rumo à eleição de 2020 na Capital e interior. A senadora Simone Tebet diz que há a possibilidade de Puccinelli ser candidato a prefeito na Capital. Adversários estão esperançosos que não.

Quinta:

Ontem quem “dançou na bala” foi o Celso Maldonado de Freitas (36), que mantinha uma mulher em cárcere privado, em Ladário. Celso estava com mandado de prisão em aberto desde o mês passado, quando manteve refém uma advogada de 53 anos, nesta Capital. Ele também tinha uma condenação a 36 anos de prisão.

Sexta:

Dois médicos – um ginecologista e um anestesista – se pegaram no “pescotapas” dentro do centro cirúrgico da CASSEMS, em Três Lagoas. Esqueceram a cirurgia e saíram esgrimando no bisturi. Todo mundo brigou: enfermeira, instrumentadora, uma médica e até a paciente. A CASSEMS prometeu abrir sindicância e mandar os briguentos embora.

Sétima:

Essa é pra quem não acredita que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Assaltaram de novo a agência dos Correios de Coxim. Criminosos levaram quase R$ 30 mil. No dia 1º de Fevereiro a mesma agência já havia sido assaltada. Se conseguirem assaltar pela terceira vez, os meliantes já terão direito a pedir música no Fantástico.

Oitava:

Descobriram que o presidente Mário Abdo, do Paraguai, comprou energia mais cara de Itaipú e pediu que a binacional mantivesse o negócio em absoluto segredo. A “coisa” vazou e ontem entraram com impeachment contra o presidente novamente. Parece que desta vez Abdo vai rodar.

Nona:

Amanhã o governador Reinaldo Azambuja vai sair de férias. Ficará até o dia 20 de “papo pro ar”. Como a vida de rico tem muito trabalho, Azambuja vai percorrer suas fazendas e colocar seus negócios particulares em dia. Se sobrar um tempinho vai dar uma pescadinha no Pantanal argentino, porque ninguém é de ferro.

Décima:

A SEJUSP está de prontidão para rechaçar a megainvasão que está sendo planejada pelo MST lá pras bandas de Caarapó. Omo as coisas mudaram, agora invasão vai ser combatida na base da polícia. Invasores serão expulsos como se expulsa ‘sapo de galpão’.

CHICOTADA DO DIA!

Malandros travestidos de autoridades fazem vítimas em nosso estado. Na Rodoviária de Campo Grande se oferecem como Uber, mas na verdade não pertencem aos aplicativos e roubam passageiros. No interior um malandro usava farda da PMA para extorquir fazendeiros. A polícia precisa ficar atenta. Proteção à população é uma necessidade. Pau nessa malandragem que ganha hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Desembargador Dr. Claudionor Abss Duarte; Acy Mary Grecol Dib; Rosana Corrêa da Costa; Bruno Quadros; Rose Mary Guidi; Rita figueiredo; Glaucia Brito; Iara Travejo.

MEUS AMIGOS!

Dr. José Luiz Mikimba; Gilvan: Cirurgião estático capilar; Kirão da RCC Máquinas; João Batista; Mercearia e Sacolão Vida Verde no Carandá Bosque; Mamede; MS Carnes, nosso amigo Alisson; Márcio.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários