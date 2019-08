As Dez Mais

Sexta-feira, 02 de agosto de 2019.

Primeira:

Domingo é dia do lançamento do novo trabalho de Castelo e Davi Jr. A união da poesia, violão e bandonéon no chamamé será a grande atração no Showrrasco no Rádio Clube Campo. O almoço de fazenda é pra entrar pra história. Compareça e prestigie.

Segunda:

O empresário João Dudas foi levar o filhinho que estava febril à farmácia e acabou sequestrado por bandidos que ocupavam um carro branco. Levaram sua Fiat Toro e ele ficou refém dos bandidos. A caminhonete já foi encontrada em Corumbá e os dois assaltantes presos.

Terceira:

Duas rotatórias serão modificadas em Campo Grande: a da Joaquim Murtinho com a Ceará e a da Joaquim Murtinho com a Eduardo Zahran. Semáforos serão instalados nesse festival semafórico que a Agetran anda instalando. Tomara que o nó no trânsito seja resolvido.

Quarta:

Quem vem para fazer mais um show memorável agora em agosto é o nosso querido Eduardo Costa. Será em Aquidauana. Aguardem

Quinta:

Prefeito Marquinhos Trad disse que “Guarda Municipal que se meter em encrenca será sumariamente demitido”. Ontem dois GM foram expulsos da corporação. Isso significa que os quatro GCMs envolvidos com grupo de extermínio também irão para o olho da rua.

Sexta:

Lucas de Lima é pré-candidato a prefeitura de Campo Grande. Ele foi escolhido por ter sido o mais votado nesta Capital. Há quem diga que o lançamento é para negociar.

Sétima:

Na verdade Lucas foi eleito devido ao quociente eleitoral gerado pela reeleição do deputado Herculano Borges. Lucas foi uma consequência dessa malfadada lei eleitoral em vigor.

Oitava:

O presidente do Paraguai Mário Abdo escapou “pardiadão” do impeachment. Lá o processo de cassação não tem esse “mimimi” como no Brasil. A conversa por lá é mais curta que coice de porco. Nesse item o Paraguai é bem melhor que nós.

Nona:

26 milhões é o que vai pagar a Mega-Sena que corre amanhã. O concurso está acumulado e vale apena fazer uma “fezinha”. Não esqueça e boa sorte.

Décima:

O PSDB está punindo elegantemente os deputados que votaram contra o projeto que alterou os termos de contratação de professores. Comenta-se que o deputado Prof. Rinaldo – que dizem nunca ter pegado num giz – passou a ser tido como um “mau exemplo” no ninho tucano e pode ser substituído pelo obediente Felipe Orro.

CHICOTADA DO DIA!

O pessimista é antes de tudo um vagabundo e preguiçoso. “Dá muito trabalho ser otimista, mas vale à pena”. A frase predileta do pessimista é a seguinte: “Alguém tem que fazer alguma coisa”. A única coisa que o pessimista faz é sentar e esperar que algo dê errado pra depois dizer: Eu não disse?”… Qualquer semelhança entre a frase do Prof. Cortella com os fatos que estão acontecendo na esfera política da nossa Bancada Federal, não é mera coincidência. Para os pessimistas vai aqui a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A bela Nathália Ribeiro, acadêmica de odontologia: filhota da nossa querida amiga Lídi Ribeiro, mãe do Marquinhos; A bela Michela Tebcharani; Dra. Rosana Dorsa Regis; Edna Guarinão; Sr. Nicomedes Fonseca comemorando 80 anos; A graciosa Ana Lúcia Sayeg; Marly Arruda Aureliano; Karen Aguirre. Amanhã: aniversários dos amigos: Arthur Jorge do Amaral e do colunista Fernando Soares.

MEUS AMIGOS!

Rui Sérgio Pazin; Alexandra do Cons. Embracon; Osmar Soares anunciando para o dia 18 mais um Galera do Chapéu no Rancho do Tio Léo; Dr. Adilson Trindade do Correio do Estado; Hugo Sala em Cuiabá-MT; Rita: competente secretária do amigo deputado Zé Teixeira; Marco Aurélio; Sr. Dercídio da Sesau; Andréia Cercariolli anunciando a liminar ganha pela Chapa “Renovação e Trabalho” que vai concorrer hoje à presidência do FETRACOM-MS; Cleiton, da Funsat; Jor. Liziane Berrocal; D. Beth e seu esposo Luciano, da Metallu; Luciene enfermeira; João Rocha que estará terça-feira no programa ‘Boca do Povo’.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários