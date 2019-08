As Dez Mais

Quarta-feira, 31 de julho de 2019.

Primeira:

O TJMS está sentado sobre o pedido de prisão do ex-guarda Municipal José Freires, condenado a 18 anos, pelo assassinato do delegado aposentado Paulo Magalhães. Recurso no TJ com tarja vermelha dormita desde o ano passado sem decisão.

Segunda:

Freires, vulgo “Zezinho” assassino de Paulo Magalhães, também é investigado pelo crime de pistolagem que matou o estudante de Direito Matheus Coutinho Xavier, de 20 anos. Desde maio ele deixou de assinar na Vara de Execução e ainda não lhe decretam a prisão.

Terceira:

Não é verdade que a edição de domingo da ‘Boca do Povo’ tenha sido apreendida. Houve um problema com o funcionamento da máquina impressora que já foi solucionado nesta madrugada. A edição eletrônica da revista foi distribuída. A edição impressa está sendo distribuída hoje para os assinantes.

Quarta:

Gal Costa não puxou o coro que agrediu o presidente Bolsonaro no Festival de Bonito. Ela apenas deu umas “requebradinhas” esperando que o coro parasse para iniciar o show. Mesmo assim isso deixou a secretária de Cultura do Estado, ex-deputada Mara Caseiro, numa saia justíssima.

Quinta:

O senador Kajuru, maior defensor de Mato Grosso do Sul no Senado em Brasília, promete fazer pronunciamento sobre a “máfia da carne” que arrenda frigoríficos em MS somente para mantê-los fechados, para monopolizar a compra do gado. As “gigantes” dividem o lucro entre si. Lidera o movimento a JBS.

Sexta:

A ministra Tereza Cristina Correia da Costa, da Agricultura e Pecuária, tem fugido do assunto do “oligopólio” do gado em nosso estado, assim como o diabo foge da cruz. Dizem que seu comportamento pode ser explicado pela existência de “negócios” entre ela e a JBS, que lidera esse movimento em nosso estado.

Sétima:

Os frigoríficos fechados em nosso estado, se reabertos pelas arrendatárias, poderiam abrir imediatamente 3 mil vagas de empregos diretos e 9 mil indiretos. Pela primeira vez a pecuária sul-mato-grossense caiu no chamado ‘laço do passarinheiro’.

Oitava:

O consumo em Campo Grande estagnou segundo fontes da Boa Vista SCPC. A inadimplência caiu 0,2% contra 2% de pessoas que deixaram o sistema de proteção. Isso significa que a atividade comercial caiu.

Nona:

O pecuarista José Carlos Bumlai que era amigo do “Rei” Lula, vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica que nele será instalada dia 15 de agosto. O cumprimento antecipado da pena foi decidido pelo TRF da 4ª Região.

Décima:

José Carlos Bumlai está condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão por gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção. Ele poderá cumprir a pena em S. Paulo ou em MS. É a primeira vez que um “amigo de rei” se dá mal.

CHICOTADA DO DIA!

A bancada do MS em Brasília gastou R$ 7,1 milhões em 6 meses. Lideram a lista da gastança os deputados federais Vander Loubet, Dagoberto Nogueira e Beto Pereira. Segundo o senador Kajuru “Se cada deputado federal e senador cortar metade das mordomias, o Brasil economizaria em 1 ano ‘meio trilhão de reais’”. Essa gastança precisa ter um fim. Os pagadores de impostos não aguentam mais. Isso merece uma tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

MEUS AMIGOS!

