As Dez Mais

Terça-feira, 30 de junho de 2019.

Primeira:

Amanhã termina o mês. Faltam 5 meses para o fim do ano. Até agora o Brasil se encontra parado como se nada tivesse acontecido, com exceção das polêmicas de Bolsonaro que continuam em alta.

Segunda:

Senadora Simone Tebet agendou entrevista no programa Boca do Povo para a próxima segunda-feira. Propusemos pra ela um “pinga-fogo” e ela que não tem medo de nada disse que “está dentro”.

Terceira:

José Maria Rosendo mandou passar fogo num promotor de Justiça na cidade de Itaíba em 2013. Foi condenado a 50 anos de cadeia, fugiu da Penitenciária de Itamaracá em Recife-PE, e queria fugir pra Bolívia. Se soubesse como “é” a Bolívia não teria fugido. Foi como trocar 6 por meia-dúzia.

Quarta:

O “busão” da dupla Jads & Jadson estava dando marcha-à-ré e acabou matando imprensado o motorista Alziro de Oliveira Marquize que sinalizava para o colega. Triste isso.

Quinta:

Querem tirar os coletivos da área central da cidade na Av. Afonso Pena. A intenção é preservar o canteiro central da nossa principal avenida. Andar faz bem e não mata ninguém. Quem for contra que atire a primeira pedra.

Sexta:

Delcídio disse que em 2020 não vai disputar nenhum cargo, mas que em 2022 será candidato ao Senado ou a governador por um grande partido. Atualmente Delcídio está no PTC, mas sendo sondado por vários partidos inclusive o PTB.

Sétima:

O juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande, Bruno Cezar da Cunha Teixeira, culpou a morosidade do encaminhamento da decisão da 5ª Turma do TRF-3 que depois de 60 dias chegou às suas mãos. O magistrado disse que vai encaminhar ainda nesta semana o processo que envolve o ex-governador Puccinelli para o TJMS.

Oitava:

Deu hoje na coluna de Claudio Humberto: “O presidente da OAB/MS, mansour Karmouche diz que “Santa Cruz (presidente nacional da entidade), critica Moro sozinho”, mas reconheceu que “As críticas de Bolsonaro ao pai de Santa Cruz são inaceitáveis”.

Nona:

Falando em Sérgio Moro, ele disse que irá mandar transferir detentos que participaram do massacre do CRR de Altamira-Pará, onde morreram 57 pessoas, 17 deles decapitados. A guerra foi entre o CCA (Comando Classe A) contra integrantes do Comando Vermelho.

Décima:

O Japão está encolhendo. 35% da população é de velhos. As taxas de natalidade despencaram vertiginosamente. Não está havendo a reposição no mercado de trabalho. Nos últimos anos no Japão a venda de fraldas geriátricas é o dobro da venda de fraldas infantis.

CHICOTADA DO DIA!

Tirar a vida de alguém ou crime de feminicídio poderá dar 50 anos de cadeia no Brasil. Atualmente o tempo máximo de reclusão é de 30 anos. Acredita-se que com o endurecimento da lei a impunidade deve cair. Em 1940 quando foi instituído o Código Penal a expectativa de vida era inferior a atual que agora é de 76 anos. Tirar a vida de alguém é um gesto que rouba de Deus essa tarefa. Merece de nós a tripla chicotada do dia.

