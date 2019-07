As Dez Mais

Segunda-feira, 29 de julho de 2019.

Primeira:

O DEIC de S. Paulo trabalhou rápido e já achou o fio da meada. Prendeu dois envolvidos no roubo de 730 quilos de ouro avaliados em R$ 120 milhões de reais. Tricotar daí pra frente vai ficar fácil.

Segunda:

O delegado Eder Morais, da 1ª DP de Aquidauana, que está preso, fez da delegacia um balcão de negócios e da lei uma mercadoria. Ele e uma advogada – que também está atrás das grades – vendiam indulgências a presos, mas acharam que estavam ganhando pouco e avançaram mais nas ilegalidades.

Terceira:

O delegado que está a 19 anos na Polícia Civil e já passou por várias outras delegacias, era um “gaveteiro” de mão cheia, mas agora vai saber com ‘quantos paus’ se faz uma canoa. Os 100 quilos de cocaína que ajudou roubar de sua delegacia vão lhe valer a expulsão e um “canavial” de cadeia.

Quarta:

As férias na Câmara Municipal estão sendo deliciosas para o vereador André Salineiros. Ele viajou para a exuberante Ibiza e vai voltar queimadinho pelo sol de verão no Hemisfério Norte. Com quem pode não se brinca.

Quinta:

Quem fixou residência em Portugal e está na base dos vinhos portugueses com o melhor bacalhau do mundo é o Pastor Dionízio. Dizem que ele se casou de novo e está por ser papai novamente.

Sexta:

Quem também está feliz com o novo irmãozinho português que está chegando é o ex-deputado Federal derrotado Elizeu Dionizio. Ele ainda não sabe se é menino ou menina, mas seja lá como for, gente nova na família sempre é muito agradável, ainda que seja meio irmão.

Sétima:

Um dos hackers que invadiram os celulares de Sérgio Moro, Delltan Dalagnoll e até do presidente Bolsonaro é filiado do DEM e vai ser expulso do partido que está na base do Presidente da República.

Oitava:

Morreu em acidente na SP-225, a 1 km da cidade de Aguaí, o campo-grandense e cadete da FAB Eduardo Soldi Navarro, de 22 anos. Eduardo era do 4º ano da Academia da FAB em Pirassununga e estava indo para Atibaia onde seus pais o aguardavam. O motorista ocasionador do acidente que fugiu do local não estava bêbado.

Nona:

Profanadores de túmulos foram presos furtando alumínio no Cemitério Santo Antonio. A GM foi acionada e prendeu dois homens – um de 29 e outro de 47 anos – que disseram que venderiam os metais furtados para comprar droga. Os dois “zumbis” foram autuados em flagrante.

Décima:

Sucesso absoluto a Violada Difusora no Jeremias, na noite de sábado. Tudo correu em perfeita ordem e o público se divertiu a valer. Casa cheia e um espetáculo inesquecível. Aos que promoveram, a todos que estiveram presentes e aos que animaram a festa o nosso muito obrigado nosso abraço e o nosso carinho.

CHICOTADA DO DIA!

Estão brigando pela herança de Jorge Rafaat. É que apareceu um terceiro filho que Rafaat fez com uma brasileira que mora em Pedro Juan Caballero. Rafaat pulou a cerca e a divisa porque PJC é vizinha de Ponta Porã. A família caiu na baixaria não querendo aceitar o novo herdeiro de 3 anos na partilha e estão até ameaçando de morte a segunda família do traficante. Esse negócio de ‘filho no contrabando’ é nisso que dá. Pra esses que andam pulando cercas e divisas aqui vai a nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Patrícia Chaves, Leôncio Brito Neto, Milton da Costa Lima, Antonio Nogueira Silva, Tuca Fernandes, Mariluce Anache Cury, Aluízio Luzada da Cruz,Edna Contelli, Dr. Mário Nangiolardo, Nosso querido Nelson Nachif, e ex-deputado Amarildo Cruz.

MEUS AMIGOS!

Sr. Márcio e D. Cira, residentes no Jd. Talismã; Ciro de Jesus Nascimento; Fátima Ledesma e sua mãe D. Maria; Marcão, Vinícius Squinelo e a bela recepcionista Lara, do TOPMIDIA; Pecuarista Chico Maia; Elô Dantas que aniversariou no sábado; Maria e Nenê Coxev; Jor. Mácinho de Terenos; Meu amigo Scubi da Comunicação Social da PMCG; Dr. José Espíndola, advogado.Tatiane Bortolin da LTB Transportes, Mauro Sérgio da Gimenez Engenharia, Thiago Mônaco, Enelvo Felini, da Funtrad: cotadíssimo para ser o futuro prefeito de Sidrolândia;

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários