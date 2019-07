As Dez Mais

Sexta-feira, 26 de julho de 2019.

Primeira:

Autoridades estão que nem ‘barata tonta’ com assalto que durou 12 minutos e levou do setor de Cargas do Aeroporto de Guarulhos uma carga de 750 quilos de ouro avaliada em R$ 130 milhões.

Segunda:

A PF trabalha em três frentes: quem era a dona da carga; Noutra frente: quem roubou a carga e por último “Quem passou as informações seguras de onde ela estava antes de ser embarcada”.

Terceira:

A juíza Cíntia Xavier Leteriello, filha do ex-desembargador Rêmolo Leteriello, mandou prender o advogado Julio Cesar Marques, alegando “desacato à autoridade” só porque o advogado-vítima, teria levantado a voz para a juíza. A magistrada será denunciada à Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS e ao Conselho Nacional de Justiça.

Quarta:

Essa não é a primeira vez que essa juíza apronta uma dessa. Ela já foi alvo de Desagravo Público na OAB/MS por ter decretado no passado a prisão do advogado Jorge da Silva Francisco. O presidente da OAB/MS pediu pressa na votação do Projeto de Lei que Criminaliza a Violação das Prerrogativas Profissionais da Advocacia, que caminha lentamente no Congresso Nacional.

Quinta:

Nota-se pelas circunstâncias em que a magistrada mandou prender o advogado, que nas audiências dela não se pode levantar a voz que ela manda prender o advogado. A OAB/MS taxou de “intolerável” atitudes como a da magistrada, afirmando que essa forma de agir dela é um visível retrocesso no avanço civilizatório.

Sexta:

Para o advogado-vítima, Dr. Júlio César, a juíza Cínthia Leteriello estava sendo arbitrária na audiência e sua cliente estava tendo sua dignidade ferida devido à forma rude e constrangedora com que a juíza conduzia a audiência de conciliação, inclusive fazendo juízo antecipado de mérito contra sua cliente.

Sétima:

Estelionatários deram um tombo de “meio milhão” na Caixa Econômica Federal de Campo Grande. A rasteira estava programada para ser de R$ 1,3 milhão, mas a Polícia Federal agiu rápido. Na semana passada a própria CEF tomou outra rasteira em nossa Capital. Foi assaltada em plena 10 horas da manhã e perdeu 230 mil reais. Por enquanto “dois” para a bandidagem e “zero” pra polícia.

Oitava:

O DETRAN/MS cobrou dos multados R$ 13,4 milhões em multas nas lombadas eletrônicas do Parque dos Poderes e não repassou a parte da Perkons. Revoltada com o calote a empresa suspendeu o funcionamento das lombadas em toda a extensão do parque e a velocidade está comendo na alta, já registrando inclusive atropelamento de animais silvestres.

Nona:

A ministra Tereza Cristina “queimou o pé’ com a pergunta de um telespectador feita no ‘Bom dia MS’ da TV-Morena. Tereza perdeu a linha, agulha e o carretel; enrolou como pode e não respondeu a pergunta. Imaginem se perguntassem à ela “por que” seu Ministério não toma providência contra o oligopólio dos cinco frigoríficos liderados pela JBS em nosso estado?

Décima:

Há quem diga que se a pergunta sobre os frigoríficos fosse feita à ministra ela sairia brigada do programa, afinal a JBS seria arrendatária da fazenda dela em Terenos. Dizem que Tereza vai ter que decidir: ou fica contra os frigoríficos e sustenta a parceria com a JBS ou fica a favor do povo e manda abrir os frigoríficos e dar emprego a quem precisa.

CHICOTADA DO DIA!

A Prefeitura vai ter que descascar o abacaxi do megacondomínio San Marino. Esse jogo de ‘empurra-empurra’ precisa ter um fim. Fizeram a avenida Mendes Canale para atender os moradores do local – quase mil famílias – e não deixaram acesso. A história parece aquela de quando construíram o estádio da Portuguesa em São Paulo e esqueceram no gramado um trator de esteira. Assessores do prefeito culpam a MRV por não ter feito o acesso e a construtora culpa a prefeitura. O secretário Janine – da Agetran – diz que não tem verba para a obra. O angu está fervendo, mas o assunto precisa ser resolvido urgente. Isso merece nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Luizinho o craque da farmácia; A sempre bela e simpática Márcia Coelho Lopes; Vânia Azambuja Guimarães; Hosana de Lourdes Lima; Dra. Rafaela Siufi; Maria José Domingues Araújo; Marcos de Lima; A jornalista Elô Dantas, de Coxim; Ignês Straliotto; a bela Rose Silva e Licínio Saulo Machado.

MEUS AMIGOS!

Alex síndico do Condomínio San Marino; Osvaldo Silva do Jd. Centenário; Vicente do Ibama; Rosaura Dittimar, de Miranda; Dr. Rubens Vilalba, de Terenos; Antonio da Escola Clínica Santa Terezinha que convida a todos para a Pastelada amanhã às 14 horas; João Melo que promete para amanhã no almoço aquele churrascão fogo de chão no CTG Tropeiros da Querência; Paulo Raff, fabricante dos vinhos “Casa Álvares” elaborados na região do Douro, em Portugal; Odair de Moura e Silva da Rede Vida de Televisão, de Barretos-SP; Dr. Carlos Clementino.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

