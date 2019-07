As Dez Mais

Quinta-feira, 25 de julho de 2019.

Primeira:

Fizeram uma “macumba’ na porta do apartamento do ator Davizinho Cardoso Jr. Em S. Paulo e ele praticamente pirou. Quando acordou a coisa já estava lá. Milho debulhado, sal grosso dinheirinho mixaria e outros detalhes.

Segunda:

Esse negócio de macumba pega só em quem acredita. Tempos atrás o Dr. Rudel Trindade Jr, quando era diretor da Agetran, também recebeu um “despacho” na porta de entrada da sua sala. Ele nunca comentou o assunto. Nem se sabe até agora se a “coisa” pegou ou não.

Terceira:

Polícia descobre que o megatraficante Jorge Rafaat morreu pela segunda vez. Violaram seu túmulo e tacaram fogo nos seus restos mortais. Toda a cena foi gravada em vídeo e enviada para o celular de outro megatraficante preso no Rio de Janeiro.

Quarta:

Relatório da RADIOSNET atestou: Difusora Pantanal/FM-101.9 a “Segunda” radio sertaneja mais ouvida do Brasil. Em 1º lugar ficou a BAND-FM de S. Paulo que mantém várias franqueadas em diversas cidades brasileiras. A FM-101.9 comemora em altíssimo estilo seu segundo ano como FM. São 79 anos no ar ajudando a escrever a história do rádio brasileiro.

Quinta:

Seis radares em três avenidas de Campo Grande começam multar a partir de hoje. Velocidade de 50 km por hora. Eles estão nas avenidas Vereador Thyrson de Almeida, Gabriel del Pino e Costa e Silva. Os radares estavam em período educativo desde o dia 10 de julho.

Sexta:

Passou em branco, mas vamos corrigir o lapso: dia 23 de julho de 1932, encontrado morto no Hotel La Plage, no Guarujá-SP, o inventor Alberto Santos Dumont, considerado por nós o “Pai da Aviação”. Mundialmente consideram os irmãos Right os inventores do avião.

Sétima:

Dias 21 e 22 de agosto acontece em Campo Grande o evento “Valorização da Vida” no Armazém Cultural, em homenagem aos 120 anos de Campo Grande. Maiores informações c/ o amigo Heraldo Stockler Bojikian, na Gerência de Gestão da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação. Nós estaremos lá.

Oitava:

Já que a moda é invadir celulares, o Ministério da Justiça acaba de informar que também “hackearam” o celular do Presidente Jair Bolsonaro. Ele já foi informado da invasão.

Nona:

A partir de setembro trabalhadores de todo o País poderão sacar R$ 500 reais das contas ativas e inativas do FGTS. A medida vai injetar R$ 42 bilhões na economia. Também será liberado anualmente saque de recursos do Pis/Pasep.

Décima:

Megasena de ontem acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 09, 24, 28, 37, 43 e 57. O premio acumulou e sábado estará valendo R$ 6 milhões. 73 acertadores da quina vão levar 19, 6 mil. Quadra saiu para 3.356 e vai pagar 611 reais. Sábado tem mais.

CHICOTADA DO DIA!

O MPE diz que há mais de um mês pediu ao desembargador Luiz Gonzaga a decretação da prisão do ex-guarda municipal José Moreira Freires, condenado a 18 anos pelo assassinato do delegado aposentado Paulo Magalhães e aguarda o despacho que dormita sobre a mesa do desembargador. Freires, vulgo “Zézinho” está foragido. Alguns dizem que ele pode estar morto como queima de arquivo. Desde maio o condenado não se apresenta em juízo. Essa demora da Justiça em tomar providências merece nossa tripla chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A bela Adriana Corrêa; o ex-deputado e ex-prefeito de Corumbá Paulo Duarte; Nossa querida Zeina Siufi que recebe nosso carinho. Ela é esposa do Dr. Paulo Siufi; D. Maria José Falcão; Luiz Gugliato; A inteligentíssima Helen Gasparotto; Katiuscia Izidro Coelho da Cunha Canteiro; Cris Fonseca; Elianê Nogueira.

MEUS AMIGOS!

Casal Rolando e Maria José Ferreira Alvarenga que comemoram hoje 60 anos de casados; Delegado Luiz Carlos Rodrigues da Silva e D Neusa; Dr. Valdir Custódio; Tenente-Cel.PM. Neide; Rodrigo da RL Jóias; Jor. Vinicius Squinelo do TopMídia; Jor. Moacir de Castro Jorge; Dr. Jorge de Oliveira Martins, do Previsul; Proprietário e amigos do Bar do Péla; João Melo; Sônia e Eurípedes Falcão; Dr. Amilton Plácido da Rosa; Junior Avezani da Bamboa.





