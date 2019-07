As Dez Mais

Quarta-feira, 24 de julho de 2019.

Primeira:

Hoje é quarta-feira, dia de poderosas novenas em Campo Grande. A “Desatadora de nós” do Santuário do Bom Jesus, da Rua Angelo Cerenza, no bairro Guanandi, do Pe. Zé Maria e a de N. s. do Perpétuo Socorro. Hoje de pedir e agradecer.

Segunda:

O destino de Adélio Bispo que está preso em Campo Grande há dez meses será mesmo um manicômio. Ele quer ser transferido, mas não consegue. A facada que deu no então candidato Jair Bolsonaro vai custar para Adélio a liberdade pro resto da vida.

Terceira:

Os ipês estão florindo em Campo Grande. Pelas nossas ruas e avenidas é possível ver a florada dos ipês rosa e amarelo. Dá gosto de ver a Capital com esse colorido maravilhoso e pessoas fotografando esse momento único anual. O Carandá Bosque é o local aonde mais se tem ipês amarelos nesta Capital.

Quarta:

A política está devagar pelo menos na Capital, mas no interior todo mundo está montando suas estratégias partidárias para 2020. As atividades políticas retornam dia 31.

Quinta:

O MDB está apenas “urubuservando” as mexidas dos demais partidos, mas tem rumo, vontade e apetite para concorrer em 2020, especialmente na Capital. Comenta-se que Sérgio Harfouche tem possibilidades de ser o candidato a prefeito de Campo Grande.

Sexta:

O Asilo S. João Bosco vai inaugurar sua Horta no próximo sábado, dia 27. Será um grande acontecimento inclusive com a presença do prefeito Marquinhos Trad. O fomento da horta está por conta da Sedesc/Senar.

Sétima:

Governo Federal vai investir no gás como fonte barata de energia. O fornecimento fracionado pretende atender consumidores de baixa renda que precisarem comprar até 1 quilo do produto. A tendência futura é mudar o conceito tradicional da venda e entrega do gás para consumidores e indústrias.

Oitava:

A China abriu o mercado de lácteos para o Brasil. Para se ter idéia do consumo dos chineses, eles comprariam tudo aquilo que fabricamos durante o ano numa só importação. O setor promete ficar aquecido. Em MS existem laticínios parados que voltarão a abrir suas portas.

Nona:

Polícia Federal já botou quatro hackers atrás das grades em operação que começou ontem. A PF está à procura dos responsáveis pela invasão dos celulares de Sérgio Moro, Delltan Dallagnoll e mais recentemente do ministro da Economia Paulo Guedes.

Décima:

O “PCBÃO” está fazendo churrasco com ‘pé de frango’ dizendo que tem censura sobre a Ancine. O governo não proibiu nada, só não vai financiar aquelas bandalheiras cinematográficas que afrontava a família, a ordem e os bons costumes. Os comunistas estão “sapateando” de bravos. Acham até que na Coréia do Norte existe mais liberdade que aqui.

CHICOTADA DO DIA!

O sobrinho que passou bala no tio tinha marcado para se apresentar segunda-feira à polícia, mas achou as coisas moles demais e além de não se apresentar foi churrasquear à noite no escritório do seu advogado. A polícia, com seu setor de investigação deu um “bote” no velhaco botando-o atrás das grades. Bem feito. Merece ele a nossa “tripla” chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Carmen Morais, Zita Gonçalves, Empresário Fernando Wendling, Elza Chinaglia, Mário Márcio Orro, Viviane Almeida Salomão, Luciene Bicudo, Izilda Moura e Tamires Bogado.

MEUS AMIGOS!

Almir Canteiro; Liziane Berrocal; Gedilce do Assentamento Patagônia; Roberto Rech, da Panam; Ten. PM. Marcos Paulo; Robson do Jd. Aeroporto; Allan Ribeiro; Armandinho Anache, de Aquidauana; Bruno da Pantanaltur; Rosa Pedrossian; Ricardo Ortiz; Helen Gasparoto; Cleyton da Funsat; Josevaldo e sua mãe d. Sselma (80), da Pioneira; Cléo do Asilo S. J. Bosco que convida a todos para inauguração da horta no próximo sábado.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários