As Dez Mais

Terça-feira, 23 de julho de 2019.

Primeira:

Vazamento da Intercept Brazil no domingo mostra que o procurador Deltan Dallagnoll tem evitado a imprensa com medo de perguntas envolvendo o ‘Caso Queiroz’. Deltan teria dito ao procurador Roberson Pozzoben que “estaria com medo de fazer uma condenação mais severa contra Flávio Bolsonaro por temer as consequências políticas de desagradar o Presidente”.

Segunda:

A revista VEJA de domingo trouxe uma entrevista de 8 páginas colocando o Brasil na rota dos grandes atentados terroristas. Um grupo ecoextremista que se intitula “SSS” estaria tramando contra a vida do presidente Jair Bolsonaro. A revista sumiu das bancas.

Terceira:

Em Porto Murtinho o Corretor de Imóveis Pedro Batista dos Santos Neto, de 44 anos, irmão do delegado aposentado Sebastião Auro, que tomava conta de uma fazenda da família, foi encontrado degolado. Não se sabe o motivo do assassinato. O principal suspeito está foragido.

Quarta:

Depois de cumprir 10 anos de cadeia o ex-goleiro Bruno saiu da prisão fechada para o semiaberto domiciliar. Ele cumpriu mais da metade da pena encarcerado.

Quinta:

Pode cair o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, instituído a partir de 1970. O Presidente Bolsonaro é contra esse exame desde 2007. Domingo durante uma entrevista ao abordar o assunto disse: “Não se pode submeter jovens bacharéis de 25 anos a serem ‘boys de luxo’ de escritórios de advocacia”.

Sexta:

Miguel Arcanjo Camilo Jr., sobrinho que matou covardemente seu tio Osvaldo Foglia Jr, de 47 anos, para não pagar um empréstimo, fugiu da apresentação à polícia e já é dado como foragido com ordem de prisão em aberto.

Sétima:

A marcha no Centro-Oeste é para Oeste onde fica Porto Murtinho, o KM “zero” da Rota Bioceânica. Imóveis deram um salto em valorização. Otimismo está por todos os lados com a ponte ligando Brasil/Paraguai. A cidade que já foi a Capital da erva-mate, dormiu em sono profundo, mas está acordando em grande estilo.

Oitava:

O DEM aposta em Rose Modesto para prefeitura de Campo Grande e o irmão dela Prof. Rinaldo como líder na Assembléia. O deputado Cel. David poderá não ir a reboque, mas dentro do PSL ele está mais por fora que braço de afogado. Aliás o gigante PSL está correndo o risco de virar “nanico”.

Nona:

A senadora Soraya Tronicke tomou uma goleada na ação movida contra seu suplente Rodolfo Nogueira, ex-presidente do PSL no estado. Não adiantou Soraya tentar convencer que estava correndo risco de vida ou sofrendo ameaças. Foi uma derrota jurídica de 6 a “zero’.

Décima:

O ex-candidato a governador Odilon de Oliveira depois de concorrer como governador pelo PDT somente agora descobriu que “não é de esquerda”. Dizem que a descoberta de Odilon é tão significativa que merece ser estudada pela Nasa.

CHICOTADA DO DIA!

A fronteira é tão perigosa que policiais, sejam eles quais forem, andam sempre com a vida por um fio. Um homem, ainda não identificado, morreu ao trocar tiros com policiais do DOF em Paranhos. Acredita-se que ele fosse olheiro. Na beira da rodovia ao ver policiais entrou correndo no mato e passou a atirar contra os policiais que revidaram. Revidar contra a bem treinada polícia sul-mato-grossense é um ato de suicídio. Para os “sem juízo’ que fazem isso, nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

MEUS AMIGOS!

Amanhã eu volto.

