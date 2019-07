As Dez Mais

Segunda-feira, 22 de julho de 2019.

Primeira:

A tal Jojo Toddynho – que até hoje não se explica como ela fez sucesso – era a favor da bandidagem. Dias atrás assaltaram a vó dela com fuzil na cara e agora ela virou inimiga da bandidagem e está divulgando nas redes sociais que bandido bom é bandido morto.

Segunda:

O Dr. Harfouche está colhendo assinaturas para afastar o Ministro Tóffolli do STF. Como dizia a minha Tia Laura: “Pau que bate em Chico também bate em Francisco”.

Terceira:

O Ministério Público estadual está pedindo que os guardas municipais Rafael Antunes Vieira e Robert Vítor Kopetski voltem imediatamente à prisão pois correm risco de vida. Também acham que o ex-Guarda Municipal José Freires, vulgo “Zezinho”, acusado de matar o delegado Paulo Magalhães, já deve estar morto. Ele desapareceu e nunca mais assinou presença na Vara de Execução Penal.

Quarta:

O Antonov-124 que já foi o maior avião de cargas do mundo, deixou uma carga na Argentina e aterrissou sábado em Viracopos, Campinas, virando a vedete do “Spoty Day” naquele aeroporto. Antonov 124 só perde para sua mais nova versão: o Antonov 225.

Quinta:

Antonov 124 foi fabricado na extinta União soviética para transportar um ônibus espacial russo. Suas asas são do tamanho de um campo de futebol. Gasta 15 mil litros de querosene por hora. Possui 32 pneus no trem de pouso. Custa 30 mil dólares por hora para transportes pesados. Carrega 5 tanques de guerra, ou 224 mil quilos.

Sexta:

Há 50 anos atrás (20/07/1969), às23h56 horário de Brasília, os astronautas da Apolo 11 Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, depois de uma viagem de 5 dias chegaram à Lua. Neil Armstrong disse: “Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade”.

Sétima:

A Rede Globo desmentiu em Nota Oficial os ataques feitos pelo presidente Bolsonaro contra a jornalista Miriam Leitão. Numa entrevista a jornalistas internacionais Bolsonaro chamou Miriam de mentirosa e disse que ela foi presa quando ia para a Guerrilha do Araguaia, e desmentiu o fato dela ter sido torturada.

Oitava:

A Azul cancelou sábado o vôo 2934 (Cuiabá/Campo Grande), que aqui chegaria na manhã de sábado. O motivo foi a passagem de uma nuvem das cinzas do vulcão peruano Ubinas.

Nona:

Deputado estadual Lucas de Lima foi inocentado na tarde de 5ª feira da acusação por apropriação indébita que o condenou a 1 ano e 4 meses de prisão por ter vendido bens dos quais ele era fiel depositário. Reconhecida a prescrição da pena por 4 a 2.

Décima:

Comenta-se que certo político cassado teria sido internado no final de semana com problemas psicóticos o que não é novidade pra ninguém. O camarada sempre fou “matusquela” ou como dizia a Tia Laura: “abecedado”.

CHICOTADA DO DIA!

Desatenção no trânsito é parte da violência das nossas ruas. Motoristas andam com a cabeça na Lua e o corpo no automático, por isso provocam acidentes. Um desses casos foi o “quase” atropelamento da estátua de Manoel de Barros na Afonso Pena na manhã de sábado. Por sorte o jovem de 20 anos bateu num poste de iluminação. Se batesse na estátua estaria morto ou seriamente machucado. Desatenção e barbeiragem no nosso trânsito merecem hoje a nossa ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A sempre belíssima Jussara Palieraqui; Tatiana da Fonseca; Igor Zardo de Abreu; Gracy Becker; Alaor Rodrigues Jacobina; Loan Harada; Juarez Batista Araujo; Manutti o cantor das multidões.

MEUS AMIGOS!

Samirzinho que está em Sidrolândia carregando para o Guarujá!; Dr. André Puccinelli e D. Beth; Ex-vererador Airton Saraiva; Meu amigo Claudemir reclamando de que estão jogando lixo na Aracruz; Cleiton da Funsat; Riverton da SED; Luciene enfermeira; Dr. Adilson do Correio do Estado; Helen Gasparoto; Jor. Liziane Berrocal; Beto Duarte do Conj. União e Tião Fotógrafo.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários