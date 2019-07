As Dez Mais

Sexta-feira, 19 de julho de 2019.

Primeira:

Não é verdade que o cantor Eduardo Costa sofreu acidente. Quem se acidentou foi um primo dele residente em Agripó. O primo dele pilotava uma moto indo pro trabalho e bateu de frente contra um caminhão morrendo no local.

Segunda:

Entrevistado nesta manhã no Programa ‘Boca do Povo/FM-101.9’ o Dr. Ricardo Ayache falou o que nunca disse para a imprensa local: “Não serei candidato a nada em 2020. Mas o PSB vai ter candidatos a prefeitos e vereadores”.

Terceira:

Também desfilou pela FM-101.9 a nossa querida vereadora Dharleng Campos. A filha do Rubão desfilou simpatia, falou sobre sua experiência de andar de ônibus, foi recebida carinhosamente pelos passageiros e ganhou elogios.

Quarta:

Jéssica o primeiro bebê de proveta de nosso estado internou ontem para dar à luz à sua primeira filha que irá se chamar Luíza. Jéssica foi concebida por sua mãe D. Iracema através de métodos científicos de concepção.

Quinta:

Em Capitán Bado, agora conhecida como “Capitán Bala”, dois pistoleiros mataram covardemente o produtor rural brasileiro Aguinaldo Correa Lemes, de 48 anos. Mas os pistoleiros se deram mal. A Polícia Paraguaia estava por perto e prendeu os dois meliantes.

Sexta:

91 imóveis de traficantes serão leiloados em nosso estado. O dinheiro dos leilões será revertido para o FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas. No país são 612 imóveis: terrenos, apartamentos e fazendas. A arrecadação está prevista em torno de 300 milhões.

Sétima:

Amanhã tem Megasena. Prêmio estimado de R$ 22 milhões. Ela está acumulada a segunda vez. Dia 11 de julho ela saiu para um apostador que ganhou R$ 8 milhões. Agora está acumulada por dois sorteios.

Oitava:

Tio Trutis, Vander Loubet e Beto Pereira foram considerados os “gazeteiros” das sessões na Câmara Federal. Trutis faltou a 14 sessões, Vander a 8 e Beto a 5.

Nona:

Fábio Trad e Rose Modesto tiveram excelente desempanho na Câmara Federal> Fábio fez 73 discursos em sessões e 29 em reuniões de comissões. Rose fez 8 discursos em plenário e 4 na Comissão de Educação.

Décima:

O deputado federal Dr. Luiz Ovando foi o deputado “Nota 10”. Participou de 84 das 86 sessões na Câmara Federal. Teve duas faltas, mas justificou uma delas. Discursou 10 vezes em plenário e 4 em comissões. Fez um projeto que matou o malfadado Horário Brasileiro de Verão.

CHICOTADA DO DIA!

Brigar para se eleger para depois gazetear sessões mostra descompromisso e desrespeito para com os eleitores. Nas avaliações de desempenho na Câmara Federal ficaram com o troféu “Nota Zero” os deputados Federais: Beto Pereira e Bia Cavassa. Merecem a nossa “tripla” chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES DO DIA\!

Prof. Marmo; Jor. Wilson de Carvalho, de Aquidauana; Sandra Mendonça Paulino; Sandra Mara Buchara; Dr. Mário Eugênio Peron; Dr. Antônio Lastória e Rosimeire Teixeira.

MEUS AMIGOS!

Edil Albuquerque: filho de ferroviário e emocionado com meu editorial de hoje; Des. Luiz Carlos Santini; Pr. Fábio; Jornalista Átila Eugênio Rocha apresentador do Bom Dia MS, da TV-Morena; Guigo da KM Transportes; Edcarlos da FM Alto Paraguai de Porto Murtinho; Darlan Briato convidando a todos para jantar dançante hoje a noite no CTG Tropeiros da Querência; Pedro Ferreira Lima: Secretário de Industria e Comércio da Paraíba que está em visita a nossa Capital; Nosso querido Dr. Cauê; Glaidon e Sandra Bulhões; Zigfried Janzen em Porto Nacional, no Tocantins.

Segunda-feira eu volto, mas se eu fosse você não perderia por nada a edição de domingo da revista BOCA DO POVO.

Um abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.

