As Dez Mais

Quinta-feira, 18 de julho de 2019.

Primeira:

Infraero assina hoje com o Governo do Estado o início das obras de reforma, modernização e ampliação do nosso Aeroporto. Presenças: presidente da Infraero Brig. do Ar Hélio Paes de Barros; do governador Reinaldo Azambuja; prefeito Marquinhos Trad, senadores, deputados federais e estaduais, comandantes militares e autoridades.

Segunda:

Aeroporto Internacional será aumentado em 65%. Está previsto aumento de 2,5 para 4,5 milhões de passageiros/ano. Investimento de quase R$ 40 milhões de reais. A abertura da Rota Bioceânica fará MS triplicar o número de visitantes segundo as previsões do Governo do Estado.

Terceira:

O Garras continua investigando atividades criminosas de ex-guarda municipal Marcelo Rios, dono de um arsenal pesado apreendido numa casa no Monte Líbano. Há suspeita de que ele tenha sido o pistoleiro que matou por engano o acadêmico de Direito Matheus Xavier, de 20 anos.

Quarta:

Marcelo Rios está enrolado. As investigações partem do princípio de que o acadêmico de Direito foi assassinado por engano. A vítima seria o pai dele, o Capitão PM. Reformado Paulo Roberto Teixeira Xavier. A Polícia Federal está no caso. Comenta-se que vem por ai novidades.

Quinta:

Megasena de ontem acumulou novamente. Concurso de sábado estimado em 16 milhões de prêmio. Dezenas sorteadas ontem: 10, 21, 24, 36, 38 e 51.

Sexta:

Em Paranhos, na fronteira, a bala voltou a comer na alta. Encheram de estanho o traficante Emanuel Dias Ecker, de 31 anos, vulgo “Alemão”. Ele morreu com 50 disparos. Dizem que Alemão era sócio de Fredy Irala, vulgo Lico, preso semana passada pela Polícia do Paraguai, em Capitán Bado.

Sétima:

Será sepultado hoje o Sr. Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos, covardemente assassinado ontem pelo seu sobrinho Miguel Arcanjo Camilo Jr., de 32 anos. A defesa do criminoso fala em “legítima defesa”, mas criminalistas dizem que essa tese é furada. Dizem que o criminoso irá se apresentar hoje.

Oitava:

Seis frigoríficos que resolveram monopolizar o mercado do gado em nosso estado serão denunciados ao CADE. No Senado a situação daqui será alvo de discurso do Senador Kajuru. Três mil empregos diretos estão fechados para que as “cinco irmãs” se fartem em lucros comprando e vendendo gado.

Nona:

O monopólio da carne atinge as seguintes cidades com frigoríficos fechados: Rio Verde, Naviraí, Porto Murtinho, Eldorado, Caarapó, Três Lagoas, Nova Andradina, Itaporã, Iguatemi e dois frigoríficos em Campo Grande. Estão arrendados e fechados para não atrapalhar os negócios do “cartel da carne”.

Décima:

Não contentes com o fechamento das plantas frigoríficas para que não atrapalhem a concorrência, as “cinco irmãs” estão investindo no transporte do gado tirando serviço dos transportadores. Os donos do cartel tiram e transportam gado pela metade do preço. O pecuarista só paga quando vender o gado “pra eles”. Isso é crime.

CHICOTADA DO DIA!

O que a JBS, JBL, Naturafrig, Marfrig, Capucci e Minerva estão fazendo com o monopólio da carne em nosso estado é danoso, perigoso e criminoso. Nossos pecuaristas podem vender o gado para quem quiser, desde que seja para qualquer empresa que integra o cartel. Isso merece uma tripla chicotada.

