As Dez Mais

Segunda-feira, 15 de julho de 2019.

Primeira:

Hoje é a metade do primeiro mês do segundo semestre do ano. Até agora não vimos nada daquilo que o Presidente Bolsonaro havia prometido em campanha. Tirando o fato dele querer nomear o filho embaixador nos Estados Unidos, tudo continua em compasso de espera.

Segunda:

O Pe. Marcelo Rossi foi empurrado por uma fã amalucada e despencou do alto onde estava fazendo suas pregações. Por sorte foi impedido de se estatelar. Mais tarde gravou um vídeo dizendo que estava tudo bem.

Terceira:

Edição de ontem da revista Boca do Povo fez sucesso ao analisar as conversas que estão sendo publicadas sobre a conversa do ex-juiz Federal Sérgio Moro com procuradores. O assunto continuou borbulhando ontem nas revistas e na grande imprensa.

Quarta:

Em Pedro Juan Caballero a bala comeu pra cima de um casal que queria entrar “na marra’ numa casa noturna. O segurança do local atirou no casal, matando o homem e ferindo a mulher, uma brasileira. Ninguém foi preso.

Quinta:

Em Porto Murtinho um capataz de fazenda foi correr pasto e uma onça que estava com uma caça pulou em cima dele. Não fossem 5 “guaipecas” que estavam juntos ele tinha virado refeição da felina. Felizmente tudo acabou bem.

Sexta:

Escândalo de pedofilia agita novamente a Igreja Católica. Jovens abusados por padres brasileiros contaram na VEJA desta semana, pela primeira vez, seus dramas e os detalhes de escândalos que chegou ao Vaticano e provocou a renúncia de um bispo. Dizem também que o assunto pode virar “prato do dia” em Mato Grosso do Sul.

Sétima:

Especialistas em transportes coletivos prenunciam que “Em 5 anos no máximo os transportes coletivos no Brasil podem virar aquilo que virou os telefones fixos”. Explica-se, pois, o desespero dos empresários do setor em tirar o couro dos usuários. Esse tipo de transporte pode virar fumaça da noite pro dia.

Oitava:

Justiça ainda empurrando de barriga o caso do corte de fornecimento de energia dos acampados na Homex. A Energisa diz estar seguindo normas da Aneel e que somente irá religar se a Justiça mandar. Isso precisa ser resolvido, afinal são mais de mil famílias no escuro por falta de uma providência judicial.

Nona:

Flamengo deu de 6 a 1 no Goiás. Foi uma “tunda”, uma camaçada no adversário. Quem justificou o preço foi o Arrascaeta que fez ‘três’ gols na partida.

Décima:

A megasena de sábado acumulou de novo. Mais uma vez os números driblaram os apostadores. Dezenas sorteadas: 7 – 34 – 45 – 51 – 54 e 59. Quarta-feira tem novo sorteio. Façam suas apostas.

CHICOTADA DO DIA!

O pau comeu num barzinho de “bacanas” na Padre João Crippa, em Campo Grande, na noite de ontem. Um cidadão ficou “doidão” e saiu quebrando tudo. Uma “socialite” levou uma “copada” nas costas e teve seu vestido de “grife” comprado em suaves prestações rasgado. Foi socos, pontapés, garrafadas, palavrões e sopapos generalizados. Como em confusão de “bacanas” polícia não entra, poucos foram se queixar ao delegado. Os nomes das vítimas e dos agressores sequer foram liberados à imprensa. É como dizia a Tia Laura: “Nego bom não se mistura”. Tripla chicotada nessa turma de arruaceiros que eles merecem.

ANIVERSARIANTES DO DIA\!

Gisela Barbosa, Mariel Espíndola, Loiva Schiavo, Valter Zaia, Alexis Robles, Nilton Moura, Andréia Correia e Ana Lígia Ballock.

MEUS AMIGOS!

A bela Alexandra, da Embaracon; Zé Pedreira; Luciano Dias; Dr. Valdir Custódio; Tânia Ferrari, de Aquidauana; Adãozinho da Graça; Juliano Vaca; Ivanor do Governo do Estado.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

