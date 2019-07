As Dez Mais

Sexta-feira, 12 de Julho de 2019.

Primeira:

O PSDB está com uma máquina política azeitadíssima para o ano que vem. Mais de 350 candidatos serão lançados às Câmaras dos 79 municípios. Os “tucanos’ estão administrando 42 cidades, possuem 16 vice-prefeitos e 162 vereadores.

Segunda:

Enquanto isso o presidente Sérgio de Paula espera elevar o número de filiados em pelo menos mais 18 mil para chegar aos 50 mil filiados. Também estão prevendo o lançamento de 55 candidatos a prefeitos.

Terceira:

Na Câmara Municipal de Campo Grande a apreensão é geral. Pesquisas mostram que poderá haver um “vagalhão” de não eleitos, indicando que “poucos, muito poucos” voltarão para um novo mandato.

Quarta:

Estão anunciando Roberto Carlos dia 8 de agosto. Ele nunca gostou daqui. Me contou o falecido Gabura que a antipatia do “Rei” com nossa gente foi de uma vez que ele veio no antigo RC, e quando começou cantar o povão começou dançar e ele parou o show. A confusão foi tamanha que tiveram que tirá-lo pelo muro dos fundos do clube. Desde aquela época Roberto nunca fez questão de cantar por aqui.

Quinta:

Fumar narguilé em via pública em Campo Grande está oficialmente proibido. Quem enfrentar a proibição pode pagar pesada multa. Em compensação se você for preso fumando maconha e ela for para consumo não vai dar nada. Coerência por aqui é mato.

Sexta:

Pessoal do Chapadão do Sul está preocupado com um frigorífico que está se implantando nas redondezas. Ninguém sabe quem é o dono. Comentam muitas coisas sobre os novos arrendatários. Meu amigo Júlio Martins me solicitou uma visita ao Chapadão…

Sétima:

A nova presidente do Clube Estoril, Fátima Corado está seriamente empenhada em trazer de volta os associados ao clube. Ela está estudando um REFIS para os associados em atraso. O objetivo é trazê-los de volta à convivência no clube mais social desta Capital. Parabéns!.

Oitava:

O site políticos.org classificou o deputado Federal Dr. Luiz Ovando como “O melhor parlamentar de Mato Grosso do Sul”. Ele foi avaliado pela assiduidade, trabalho em Comissões, presença nos debates, qualidade legislativa e temas abordados com profundidade. Parabéns!.

Nona:

Falta de concorrência e altíssima concentração de força estão sendo apontados como responsáveis pelo “caos’ nos serviços de transportes coletivos desta Capital. O Consórcio Guaicurus monopolizou os serviços de tal forma que perderam até o medo de perder a concessão. As vãs estão esperando o momento certo para entrar na disputa nem que seja na clandestinidade.

Décima:

O Des. Pascoal Carmelo Leandro derrubou ontem a liminar concedida pelo seu colega desembargador Ruy Celso Florence que devolvia aos servidores concursados do Governo do Estado o direito de trabalhar apenas 6 horas diárias. O funcionamento da administração estadual voltou às 8 horas diárias.

CHICOTADA DO DIA!

Estão querendo aumentar o Fundo Partidário para abastecer as eleições municipais de 2020. Bolsonaro não pode concordar com essa imoralidade e se o fizer irá se desgastar. Eleição se ganha com trabalho, credibilidade e respeito da população. Queimar dinheiro em eleição com um País mais quebrado que arroz de terceira é ir contra todos os princípios e necessidades da nossa gente. Não ao aumento ao Fundo Partidário. Essa idéia do capeta merece nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

MEUS AMIGOS:

